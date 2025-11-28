यूपी में SIR कार्य के दबाव से परेशान शिक्षक, गाजियाबाद में संघ ने समयावधि बढ़ाने की रखी मांग
SIR IN UP उत्तर प्रदेश में SIR कार्य के दबाव से शिक्षक परेशान हैं। गाजियाबाद के शिक्षक संघ ने इस कार्य की समयावधि बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि SIR कार्य के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। संघ ने शिक्षा विभाग से समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया है ताकि शिक्षकों को राहत मिले।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। SIR IN UP उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने एसआईआर कार्य की समयावधि बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि एसआइआर कार्य के दबाव की वजह से शिक्षक मानसिक तौर पर काफी ज्यादा परेशान हैं। जिससे उन्हें उच्च रक्तचाप, शुगर और अनिद्रा आदि की समस्या हो रही है। इस संबंध में शिक्षक संघ की ओर से जिलाधिकारी के नाम एक्स पर ट्वीट किया गया है।
एक्स पोस्ट करते हुए कहा है कि गाजियाबाद में दो हजार से अधिक शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एसआईआर के लिए बीएलओ का कार्य कर रहे हैं। काम के अत्यधिक दबाव और देर रात तक काम की वजह से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षकों को अनिद्रा, हाईबीपी और हाईपरटेंशन की शिकायतें हो रही हैं। काम के दबाव में प्रदेश में कई बीएलओ की मौत हो चुकी है।
नोएडा में भी दो शिक्षक दे चुके हैं इस्तीफा
नोएडा में भी दो शिक्षक त्यागपत्र दे चुके हैं। गाजियाबाद में ऐसी कोई घटनाओं एवं स्थिति से बचने के लिए शिक्षक संघ ने डीएम से अपील करते हुए भारत निर्वाचन आयोग से बात कर एसआइआर कार्य की समयावधि आगे बढ़ाने की मांग की है। जिससे शिक्षकों को राहत मिल सके।
शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा का कहना है कि एसआइआर के लिए चार दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जिससे शिक्षक देर शाम तक बीएलओ का कार्य कर रहे हैं। रात में जागकर एसआइआर का डाटा भर रहे हैं। जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एसआइआर की समय अवधि बढ़ाई जानी चाहिए।
