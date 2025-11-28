यूपी में SIR कार्य के दबाव से परेशान शिक्षक, गाजियाबाद में संघ ने समयावधि बढ़ाने की रखी मांग

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। SIR IN UP उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने एसआईआर कार्य की समयावधि बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि एसआइआर कार्य के दबाव की वजह से शिक्षक मानसिक तौर पर काफी ज्यादा परेशान हैं। जिससे उन्हें उच्च रक्तचाप, शुगर और अनिद्रा आदि की समस्या हो रही है। इस संबंध में शिक्षक संघ की ओर से जिलाधिकारी के नाम एक्स पर ट्वीट किया गया है।

एक्स पोस्ट करते हुए कहा है कि गाजियाबाद में दो हजार से अधिक शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एसआईआर के लिए बीएलओ का कार्य कर रहे हैं। काम के अत्यधिक दबाव और देर रात तक काम की वजह से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षकों को अनिद्रा, हाईबीपी और हाईपरटेंशन की शिकायतें हो रही हैं। काम के दबाव में प्रदेश में कई बीएलओ की मौत हो चुकी है।

नोएडा में भी दो शिक्षक दे चुके हैं इस्तीफा नोएडा में भी दो शिक्षक त्यागपत्र दे चुके हैं। गाजियाबाद में ऐसी कोई घटनाओं एवं स्थिति से बचने के लिए शिक्षक संघ ने डीएम से अपील करते हुए भारत निर्वाचन आयोग से बात कर एसआइआर कार्य की समयावधि आगे बढ़ाने की मांग की है। जिससे शिक्षकों को राहत मिल सके।