Bulldozer Action: गाजियाबाद में 15 हजार वर्ग गज में विकसित कॉलोनी पर गरजा बुलडोजर, पांच अवैध निर्माणों को किया सील
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने डासना क्षेत्र में एक बड़ी ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। भुडगढ़ी में लगभग 15 हजार वर्ग गज में विकसित हो रही एक अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें बाउंड्रीवाल और अन्य निर्माण शामिल थे। इसके अतिरिक्त, गंग नहर के पास औद्योगिक क्षेत्र में पांच अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया। जीडीए वीसी ने अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदने की चेतावनी दी है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। Bulldozer Action गाजियाबाद जनपद में जीडीए ने बृहस्पतिवार को डासना क्षेत्र में ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की है। प्राधिकरण की जोन-पांच प्रवर्तन टीम ने डासना क्षेत्र के भुडगढ़ी में करीब 15 हजार वर्ग गज क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर बाउंड्रीवाल, नाली और कालम सहित कई निर्माण ध्वस्त किए।
जीडीए की प्रवर्तन टीम ने ध्वस्तीकरण अभियान के बीच गंग नहर पर स्थित भुडगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र में करीब पांच हजार वर्ग गज क्षेत्र में बने पांच अवैध निर्माणों को भी सील किया।
जीडीए के अनुसार, यह निर्माण सुरेंद्र चौधरी, अशोक चौधरी, सिद्धार्थ कोल, अभिनीत और जितेंद्र चड्ढा द्वारा किए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से निर्माण करने वालों ने अपने साथियों के साथ विरोध जताया, लेकिन स्थानीय पुलिस और प्राधिकरण पुलिस बल ने सख्ती के साथ नियंत्रित करते हुए कार्रवाई को पूरा किया।
जीडीए वीसी नंद किशोर कलाल ने बताया कि अवैध निर्माण व ध्वस्तीकरण पर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें। कार्रवाई होने पर उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
