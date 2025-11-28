Bulldozer Action: गाजियाबाद में 15 हजार वर्ग गज में विकसित कॉलोनी पर गरजा बुलडोजर, पांच अवैध निर्माणों को किया सील

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। Bulldozer Action गाजियाबाद जनपद में जीडीए ने बृहस्पतिवार को डासना क्षेत्र में ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की है। प्राधिकरण की जोन-पांच प्रवर्तन टीम ने डासना क्षेत्र के भुडगढ़ी में करीब 15 हजार वर्ग गज क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर बाउंड्रीवाल, नाली और कालम सहित कई निर्माण ध्वस्त किए।

