ग्रेप-3 के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले बिल्डर और साझेदार पर केस दर्ज, जिले में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद में जीडीए की भूमि पर कब्जा करने और निर्माण कार्य कर ग्रेप-3 के उल्लंघन के मामले में प्रवर्तन जोन-6 के अवर अभियंता गोपाल कृष्ण ने बिल्डर और उसके साझेदार के खिलाफ इंदिरापुरम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

आरोप है कि एसवीपी बिल्डर्स इंडिया लिमिटेड ग्रुप हाउसिंग के मालिक विजय जिंदल व उनके साझेदार संजीव शर्मा हैं ने कनावनी स्थित जीडीए की भूमि पर कब्जा किया है।

दर्ज मुकदमे में अवर अभियंता गोपाल कृष्ण ने बताया कि गुलमोहर रेजीडेंसी सोसायटी के पास जीडीए की भूमि है। बिल्डर और उसके साझेदार ने विवादित भूमि पर बाउंड्रीवाल बनावाई। 10 नवंबर से ग्रेप 3 लागू हुआ था।

इसके बाद भी निर्माण कार्य को जारी रखा। कर्मचारी कब्जा हटाने और कार्रवाई के लिए पहुंचे तो उनसे गाली-गलौज कर अभद्र व्यवहार किया गया। कर्मचारियों को धमकी भी दी गई।

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच एसआई सुखवीर सिंह को सौंपी गई है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।