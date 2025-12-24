बुझ गया घर का चिराग: हादसे में जवान बेटे की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। मोदीनगर में हापुड़ रोड पर खंजरपुर गेट के निकट सोमवार देर रात दो बाइकाें की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी है।
पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम को भेज दिया है। मौत के बाद से परिवार में काेहराम मचा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
मोदीनगर की श्याम सिंह विहार कॉलोनी के 37 वर्षीय विक्रांत कुमार बाइक से किसी काम से हापुड़ गए थे। सोमवार रात करीब 12 बजे हापुड़ से मोदीनगर लौट रहे थे। इस बीच जब वे खंजरपुर गेट के पास पहुंचे तो सामने से आ रही बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।
वहीं, आसपास के लोग उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकाें ने विक्रांत को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची। विक्रांत के स्वजन को सूचना दी। इसके बाद शव पोस्टमॉर्टम को भेजा। हादसे में दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। दूसरी बाइक पर सवार भोजपुर के ईशापुर के तरुण की हालत गंभीर बनी है।
एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि सूचना पर टीम को मौके पर भेजा गया था। शव पोस्टमॉर्टम को भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
