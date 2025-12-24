गाजियाबाद में महिला को कार से मारी टक्कर, सिपाही को लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा; चीता बाइक के शीशे भी तोड़े

जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के मोदीनगर में बिसाेखर रोड पर सोमवार रात महिला को कार से टक्कर मारने की सूचना पर पहुंचे सिपाही जयवीर सिंह के साथ आरोपियों ने बुरी तरह मारपीट कर दी। पुलिस की चीता बाइक के शीशे तोड़ दिए। आरोपी शराब के नशे में थे।

सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और एक आरोपी को पकड़ा। दो फरार हो गए। आरोपी मुस्लिम समुदाय से हैं। घटना के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी व बजरंग दल के पदाधिकारियों ने पुलिस चौकी पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। सिपाही से मारपीट की बात को पुलिस गलत बता रही है।

घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। जागरण मोदीनगर में बिसोखर रोड पर सोमवार को पैठ लगी थी। यहां मोदीनगर की सुचेतापुरी कॉलोनी की निर्मला बंसल सब्जी बेच रही थी। इस बीच एक कार आई और निर्मला को टक्कर मार दी। वहीं, पर पुलिस की चीता बाइक पर सिपाही जयवीर सिंह गश्त कर रहे थे। महिला की सूचना पर वे मौके पर पहुंचे और कार से आरोपियों को बाहर निकाला। आरोपियों ने निकलते ही उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।

इसके बाद सिपाही ने एक आरोपी को पकड़ा और गोविंदपुरी चौकी पर ले जाने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इसी बीच आरोपियों ने सिपाही जयवीर सिंह को पीटना शुरू कर दिया। लात-घूसों से उन्हें बुरी तरह पीटा। किसी तरह आसपास के लोगों ने उन्हें बचाया और पुलिस अधिकारियों को सूचना दी।