गाजियाबाद में महिला को कार से मारी टक्कर, सिपाही को लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा; चीता बाइक के शीशे भी तोड़े
गाजियाबाद के मोदीनगर में बिसोखर रोड पर एक महिला को कार से टक्कर मारने की सूचना पर पहुंचे सिपाही जयवीर सिंह के साथ आरोपियों ने मारपीट की। पुलिस ने एक आ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के मोदीनगर में बिसाेखर रोड पर सोमवार रात महिला को कार से टक्कर मारने की सूचना पर पहुंचे सिपाही जयवीर सिंह के साथ आरोपियों ने बुरी तरह मारपीट कर दी। पुलिस की चीता बाइक के शीशे तोड़ दिए। आरोपी शराब के नशे में थे।
सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और एक आरोपी को पकड़ा। दो फरार हो गए। आरोपी मुस्लिम समुदाय से हैं। घटना के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी व बजरंग दल के पदाधिकारियों ने पुलिस चौकी पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। सिपाही से मारपीट की बात को पुलिस गलत बता रही है।
घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। जागरण
मोदीनगर में बिसोखर रोड पर सोमवार को पैठ लगी थी। यहां मोदीनगर की सुचेतापुरी कॉलोनी की निर्मला बंसल सब्जी बेच रही थी। इस बीच एक कार आई और निर्मला को टक्कर मार दी। वहीं, पर पुलिस की चीता बाइक पर सिपाही जयवीर सिंह गश्त कर रहे थे। महिला की सूचना पर वे मौके पर पहुंचे और कार से आरोपियों को बाहर निकाला। आरोपियों ने निकलते ही उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।
इसके बाद सिपाही ने एक आरोपी को पकड़ा और गोविंदपुरी चौकी पर ले जाने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इसी बीच आरोपियों ने सिपाही जयवीर सिंह को पीटना शुरू कर दिया। लात-घूसों से उन्हें बुरी तरह पीटा। किसी तरह आसपास के लोगों ने उन्हें बचाया और पुलिस अधिकारियों को सूचना दी।
इसी कार में थे तीनों आरोपित। जागरण
महिला की तहरीर पर केस, सिपाही से मारपीट का नहीं जिक्र
घटना के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सिपाही के साथ आरोपियों ने बुरी तरह मारपीट की। आरोपी पुलिस को लेकर गाली-गलौज भी कर रहे थे। इतना ही नहीं, आरोपियों के पक्ष में मौके पर गांव से उनके समाज के लोग एकट्ठा होने लगे थे। ऐसे में माहौल बिगड़ने की भी आशंका थी। लेकिन पुलिस अधिकारी विभाग की बदनामी को लेकर इसे दबाने में लगे हैं।
इसी पुलिस चीता बाइक के तोड़े गए शीशे। जागरण
निर्मला की शिकायत पर बिसोखर के उमर सैफी, अब्दुल समद व फिरोज पर केस दर्ज किया गया है। अब्दुल समद को पकड़ लिया है। जयवीर से मारपीट की बात पूरी तरह गलत है। जयवीर ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपित को पकड़ा। - अमित सक्सेना, एसीपी मोदीनगर
