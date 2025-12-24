गाजियाबाद में कार सवार नाबालिग ने स्कूटी में मारी टक्कर, रक्षा मंत्रालय के अधिकारी घायल

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थानाक्षेत्र में हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के पास स्कूटी से साथी के साथ जा रहे रक्षा मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। कार नाबालिग चला रहा था। उनके साथी ने आरोपित नाबालिग चालक व उसके साथ कार में बैठी किशोरी को पकड़ लिया। आरोपित के पिता ने उपचार में आने वाले खर्च का आश्वासन दिया तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अब इलाज का खर्च नहीं देने पर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है।

राजेंद्र नगर निवासी चंद्र भानू चौधरी रक्षा मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर हैं। वह छह दिसंबर को अपने दोस्त अभिषेक कुमार के साथ स्कूटी से मोहन नगर जा रहे थे। जब वह हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के सामने पहुंचे तो पीछे से आई एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी में टक्कर मार दी। इस घटना में वह स्कूटी से उछल कर दूर जा गिरे और बेहोश हो गए।

इस दौरान स्कूटी भी काफी दूर तक घिसटी। अभिषेक घटना में बाल-बाल बच गए। अभिषेक ने लोगों की मदद से कार चालक को पकड़ लिया। चालक नाबालिग था और वह कार में अपनी दोस्त नाबालिग के साथ ही जा रहा था। सूचना के बाद मौके पर आरोपित के पिता पहुंचे और उन्होंने इलाज में आने वाला खर्च देने का आश्वासन दिया।