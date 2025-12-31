Language
    बीजामृत से सुधरेगी मिट्टी की सेहत, रासायनिक खादों से मिलेगी मुक्ति

    By Vijay Bhushan Tyagi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:13 PM (IST)

    कृषि विज्ञान केंद्र ने रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव कम करने और कचरा प्रबंधन हेतु 'बीजामृत' बायो-फर्टिलाइजर विकसित किया है। यह बीजों की गुणवत्ता सुधारत ...और पढ़ें

    Hero Image

    कृषि विज्ञान केंद्र ने रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव कम करने और कचरा प्रबंधन हेतु 'बीजामृत' बायो-फर्टिलाइजर विकसित किया है। फाइल फोटो

    विजयभूषण त्यागी, मुरादनगर। मिट्टी की उर्वरता पर रासायनिक खादों के ज़्यादा इस्तेमाल के बुरे असर को कम करने और कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, कृषि विज्ञान केंद्र ने बीजामृत नाम का एक बायो-फर्टिलाइज़र बनाया है। इसके इस्तेमाल से बोए गए बीजों की क्वालिटी बेहतर होती है और रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होती है। फिलहाल, इलाके के हज़ारों किसान बीजामृत बनाना और इस्तेमाल करना सीख रहे हैं।

    रासायनिक खादों के लगातार इस्तेमाल से मिट्टी की क्वालिटी और इंसानी सेहत दोनों पर बुरा असर पड़ा है। कृषि विभाग की सालाना रिपोर्ट में मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी के बारे में चेतावनी दी जाती है। यही वजह है कि सरकार और प्रशासन ऑर्गेनिक खादों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं।

    इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र ने बीजामृत तैयार किया है, जिसे बुवाई के समय बीजों के साथ मिलाने से मिट्टी की क्वालिटी बेहतर होती है और रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होती है। बीजामृत बनाने के लिए गाय का मूत्र, चूना, पानी, गोबर और दूसरी चीज़ों को खास अनुपात में मिलाकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है।

    जानकारों के मुताबिक, इसे मिट्टी पर छिड़कने से बोए गए बीज कई बीमारियों से बचे रहते हैं। अगर कई सालों तक लगातार इसका इस्तेमाल किया जाए, तो यह मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ाता है। इसके अलावा, इससे खेती और घर के कचरे का सही इस्तेमाल भी हो पाता है।

    कृषि विज्ञान केंद्र में लगाया गया मिनी-प्लांट 

    कृषि विज्ञान केंद्र में बीजामृत और दूसरे तरह के ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए एक मिनी-प्लांट लगाया गया है। ये मिश्रण विशेषज्ञों की देखरेख में तैयार किए जाते हैं। केंद्र में आने वाले किसानों को ये मिश्रण दिए जाते हैं। इसके अलावा, विज्ञान केंद्र समय-समय पर किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए कैंप लगाता है। कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग पाई हुई कृषि महिलाएं किसानों को जानकारी देने के लिए गांवों का दौरा कर रही हैं।

    तेजी से घट रही मिट्टी की क्वालिटी चिंता का विषय 

    मिट्टी लैब टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया है कि किसानों द्वारा यूरिया और दूसरे अकार्बनिक खादों के ज़्यादा इस्तेमाल से मिट्टी में नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कार्बन और दूसरे पोषक तत्वों की कमी हो गई है। मुरादनगर, मोदीनगर और भोजपुर इलाकों में मिट्टी में ये सभी तत्व कम मात्रा में पाए गए। मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए बीजामृत और दूसरे तरह के मिश्रण तैयार किए जा रहे हैं।

    रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करने के लिए, कृषि विज्ञान लगातार नए आविष्कार कर रहा है। बीजामृत और दूसरे तरह के मिश्रण बनाने और इस्तेमाल करने से किसानों को कई तरह से फायदा हो रहा है। - पी.के. कुंडू, इंचार्ज, कृषि विज्ञान केंद्र