    भाई की हरकतों से तंग आकर छात्रा ने कॉलेज जाना छोड़ा, अब कमिश्नर के आदेश पर एक्शन में आई पुलिस

    By Ashutosh Gupta Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 02:40 PM (IST)

    गाजियाबाद में एक बीए की छात्रा अपने मौसेरे भाई से परेशान होकर कॉलेज जाना छोड़ दिया है। आरोपी ने नौकरी का झांसा देकर फर्जी शादी का प्रमाणपत्र बनवाया और छेड़छाड़ की। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पहले मामला टाल दिया गया। बाद में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई और आरोपी की तलाश जारी है।  

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद में साहिबाबाद थाना क्षेत्र के एक कॉलेज में पढ़ने वाली बीए की छात्रा ने मौसेरे भाई के डर से कॉलेज जाना छोड़ दिया है। आरोपी छात्रा को लगातार परेशान कर रहा है।

    आरोपी ने नौकरी लगवाने के बहाने दस्तावेज लेकर दिल्ली से शादी का फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करा लिया। इसके साथ ही कार में बैठाकर छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता ने मामले की शिकायत साहिबाबाद व लोनी पुलिस से की लेकिन, दोनों थाने एक दूसरे के क्षेत्र का मामला बताते हुए टरकाते रहे। अब पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की तो मामले में साहिबाबाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की।

    पीड़ित युवती साहिबाबाद स्थित एक कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा है। उनका कहना कि उनका मौसेरा भाई बागपत में रहता है। आरोपित ने उनकी नौकरी लगवाने का झांसा दिया और उनसे दस्तावेज ले लिए। इन दस्तावेजों के आधार पर आरोपी ने दिल्ली कोर्ट से शादी के फर्जी दस्तावेज तैयार करा लिए। जून 2025 में जब वह परीक्षा देने कॉलेज आई तो मौसेरा भाई मिला और उन्हें कार में बैठा कर उनके साथ अश्लील हरकत की। उन्होंने विरोध किया तो आरोपित ने कार से बाहर फेंक दिया।

    इसके बाद से आरोपी ने उनके फोटो को एडिट कर अश्लील बनाकर भेजने शुरू कर दिए और उन्हें वायरल करने की धमकी भी दी। परेशान होकर उन्होंने मामले की शिकायत लोनी थाने में की तो पुलिस ने घटनास्थल साहिबाबाद का बताया, साहिबाबाद थाने में शिकायत करने पर मामला लोनी का बताया गया।

    उन्होंने परेशान होकर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की तो उनके आदेश पर बुधवार को साहिबाबाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।