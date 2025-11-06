Language
    एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए चार जिलों से नौ बिंदुओं पर मांगी रिपोर्ट, मरीज बढ़ने से बढ़ी समस्या

    By Madan Panchal Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 09:06 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में आज वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक होगी। इस बैठक में हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, और बुलंदशहर के अधिकारी भाग लेंगे। प्रदेश के पर्यावरण मंत्री नौ बिंदुओं पर रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और वायु प्रदूषण से प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में सर्दियों में वायु प्रदूषण के प्रभावी रोकथाम को लेकर चार जिलों के अधिकारियों से नौ बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है। इस संबंध में शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा के ऑडिटोरियम में तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है।

    प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ.अरूण कुमार सक्सेना , विभाग के राज्यमंत्री केपी मलिक, प्रमुख सचिव अनिल कुमार और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डाॅ. आरपी सिंह इस बैठक में पहुंचकर समीक्षा करेंगे।

    खास बात यह है कि वायु प्रदूषण से लोगों की सेहत पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव एवं प्रभावित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चारों जिलों के सीएमओ भी योजना के साथ बुलाये गये हैं।

    इस बैठक में गाजियाबाद के अलावा गौतमबुद्ध नगर, हापुड़ और बुलंदशहर के पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, प्राधिकरण एवं नगर निकायों के अधिकारियों को बुलाया गया है।

    दीपावली के बाद एवं ठंड शुरू होने पर शहर का वायु प्रदूषण बढ़ने लगता है। शहर का एक्यूआई लगातार खराब श्रेणी में चल रहा है। इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है।

    अस्पतालों में सांस, अस्थमा, एलर्जी और सीने में जलन की शिकायत वाले मरीजों में करीब पचास प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हवा में मौजूद धूलकण और जहरीले तत्व फेफड़ों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को शहर का एक्यूआइ 266 और बुधवार को 207 दर्ज किया गया।

    इन बिंदुओं पर होगी चर्चा

    1. - दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र में एक्यूआई आधारित ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान के अनुपालन एवं कार्ययोजना
    2. - वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी सीएक्यूएम द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा
    3. - डस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट सेल द्वारा रोड डस्ट नियंत्रण को किये गये कार्यों की समीक्षा
    4. - कृषि अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में किए जा रहे कार्यों का जायजा
    5. - नगरीय ठोस अपशिष्ट के खुले में न जलाए जाने एवं इसके प्रबंधन की समीक्षा
    6. - यातायात प्रबंधन के संबंध में विशेष योजना पर चर्चा
    7. - निर्माणकारी परियोजनाओं में वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा
    8. - जिला पर्यावरण समिति के माध्यम से वायु प्रदूषण रोकथाम को किए जा रहे कार्यों की समीक्षा

