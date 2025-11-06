एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए चार जिलों से नौ बिंदुओं पर मांगी रिपोर्ट, मरीज बढ़ने से बढ़ी समस्या

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में सर्दियों में वायु प्रदूषण के प्रभावी रोकथाम को लेकर चार जिलों के अधिकारियों से नौ बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है। इस संबंध में शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा के ऑडिटोरियम में तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है।

प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ.अरूण कुमार सक्सेना , विभाग के राज्यमंत्री केपी मलिक, प्रमुख सचिव अनिल कुमार और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डाॅ. आरपी सिंह इस बैठक में पहुंचकर समीक्षा करेंगे।

खास बात यह है कि वायु प्रदूषण से लोगों की सेहत पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव एवं प्रभावित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चारों जिलों के सीएमओ भी योजना के साथ बुलाये गये हैं।

इस बैठक में गाजियाबाद के अलावा गौतमबुद्ध नगर, हापुड़ और बुलंदशहर के पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, प्राधिकरण एवं नगर निकायों के अधिकारियों को बुलाया गया है।

दीपावली के बाद एवं ठंड शुरू होने पर शहर का वायु प्रदूषण बढ़ने लगता है। शहर का एक्यूआई लगातार खराब श्रेणी में चल रहा है। इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है।

अस्पतालों में सांस, अस्थमा, एलर्जी और सीने में जलन की शिकायत वाले मरीजों में करीब पचास प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हवा में मौजूद धूलकण और जहरीले तत्व फेफड़ों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को शहर का एक्यूआइ 266 और बुधवार को 207 दर्ज किया गया।