गाजियाबाद में एनीमिया रोकथाम को AIआधारित होगी स्क्रीनिंग, सीएसआर फंड से मांगी 20 मशीन
गाजियाबाद में महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एआई आधारित स्क्रीनिंग शुरू करने का फैसला किया है। पहले चरण में 20 स्वास्थ्य केंद्रों पर मशीनें लगाई जाएंगी, जो त्वरित जांच और आकलन में मदद करेंगी। इसके लिए एक एनजीओ से सीएसआर फंड के माध्यम से मशीनों की मांग की गई है, जिससे मरीजों का तुरंत उपचार किया जा सकेगा।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। महिलाओं में बढ़ते एनीमिया की रोकथाम अब एआई आधारित स्क्रीनिंग से होगी। इसके लिये स्वास्थ्य विभाग ने एक एनजीओ से सीएसआर फंड से 20 मशीन मांगी हैं। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. आरके गुप्ता ने बताया कि पहले चरण में 20 स्वास्थ्य केंद्रों पर मशीन लगाने की योजना है। इनमें सीएचसी डासना, मुरादनगर,मोदीनगर, बम्हैटा और भोजपुर के अलावा 13 यूपीएचसी शामिल हैं।
50 बेडेड संयुक्त अस्पताल लोनी में भी मशीन लगाई जाएगी। इन मशीनों की मदद से एनीमिया की तुरंत जांच हो सकेगी। महिलाओं में आयरन की कमी और एनीमिया के स्तर का त्वरित आकलन किया जा सकेगा। महिलाओं में आयरन की कमी एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण एनीमिया तेजी से फैलता है।
गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और बच्चों में यह बीमारी अधिक पाई जा रही है। एआई आधारित मशीनें बिना किसी जटिल प्रक्रिया के सिर्फ कुछ ही मिनटों में रिपोर्ट प्रदान कर देती हैं, जिससे मरीज का तुरंत उपचार शुरू किया जा सकेगा।
मशीन हीमोग्लोबिन स्तर, आयरन की कमी और संबंधित जोखिमों का आकलन कर स्वास्थ्य कर्मियों को तुरंत सूचना देती है। इससे चिकित्सकों को सही समय पर आवश्यक दवाएं और सप्लीमेंट उपलब्ध कराने में आसानी होगी। इस संबंध में बिसनूली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के प्रोजेक्ट मैनेजर को पत्र लिखकर अनुमानित 44 लाख की लागत वाली मशीनों की मांग की गई है।
