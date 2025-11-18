गाजियाबाद में एनीमिया रोकथाम को AIआधारित होगी स्क्रीनिंग, सीएसआर फंड से मांगी 20 मशीन

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। महिलाओं में बढ़ते एनीमिया की रोकथाम अब एआई आधारित स्क्रीनिंग से होगी। इसके लिये स्वास्थ्य विभाग ने एक एनजीओ से सीएसआर फंड से 20 मशीन मांगी हैं। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. आरके गुप्ता ने बताया कि पहले चरण में 20 स्वास्थ्य केंद्रों पर मशीन लगाने की योजना है। इनमें सीएचसी डासना, मुरादनगर,मोदीनगर, बम्हैटा और भोजपुर के अलावा 13 यूपीएचसी शामिल हैं।

50 बेडेड संयुक्त अस्पताल लोनी में भी मशीन लगाई जाएगी। इन मशीनों की मदद से एनीमिया की तुरंत जांच हो सकेगी। महिलाओं में आयरन की कमी और एनीमिया के स्तर का त्वरित आकलन किया जा सकेगा। महिलाओं में आयरन की कमी एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण एनीमिया तेजी से फैलता है।

गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और बच्चों में यह बीमारी अधिक पाई जा रही है। एआई आधारित मशीनें बिना किसी जटिल प्रक्रिया के सिर्फ कुछ ही मिनटों में रिपोर्ट प्रदान कर देती हैं, जिससे मरीज का तुरंत उपचार शुरू किया जा सकेगा।