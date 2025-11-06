डासना जेल में बलात्कार के आरोपी कैदी की हालत बिगड़ी, कोलकाता जेल से ट्रांसफर होकर आए बंदी की अस्पताल में मौत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिला कारागार डासना में बृहस्पतिवार दोपहर को 55 वर्षीय विचाराधीन बंदी असलम की तबीयत खराब हो गई। बेहोश होने पर वह बैरक में गिर पड़ा। तुरंत गंभीर हालत में बंदी को संजय नगर स्थित संयुक्त अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। जांच पड़ताल के बाद चिकित्सकों ने बंदी को मृत घोषित कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चिकित्सकों का कहना है कि हार्ट अटैक के चलते बंदी की मौत हुई है। उधर, जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि दो सितंबर को यह कैदी कोलकाता जेल से ट्रांसफर होकर डासना जेल आया था। दुष्कर्म के आरोप में वह यहां बंद था।

सीएचसी डासना को मिली अल्ट्रासाउंड मशीन सीएचसी डासना में जल्द ही अल्ट्रासाउंड जांच हो सकेगी। डिप्टी सीएमओ डा. रविन्द्र कुमार ने बताया कि केंद्र को अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध करा दी गई है। डीएम स्तर से एनओसी मिलने के बाद इसे स्थापित कराया जा रहा है। अल्ट्रासाउंउ जांच निश्शुल्क होगी। हाल ही में सीएचसी डासना को एफआरयू का दर्जा मिला है।