डासना जेल में बलात्कार के आरोपी कैदी की हालत बिगड़ी, कोलकाता जेल से ट्रांसफर होकर आए बंदी की अस्पताल में मौत
डासना जेल में बलात्कार के आरोप में बंद कोलकाता से स्थानांतरित एक कैदी की हालत बिगड़ने के बाद अस्पताल में मौत हो गई। जेल प्रशासन के अनुसार, कैदी को अचानक स्वास्थ्य समस्याएं हुईं, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिला कारागार डासना में बृहस्पतिवार दोपहर को 55 वर्षीय विचाराधीन बंदी असलम की तबीयत खराब हो गई। बेहोश होने पर वह बैरक में गिर पड़ा। तुरंत गंभीर हालत में बंदी को संजय नगर स्थित संयुक्त अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। जांच पड़ताल के बाद चिकित्सकों ने बंदी को मृत घोषित कर दिया।
चिकित्सकों का कहना है कि हार्ट अटैक के चलते बंदी की मौत हुई है। उधर, जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि दो सितंबर को यह कैदी कोलकाता जेल से ट्रांसफर होकर डासना जेल आया था। दुष्कर्म के आरोप में वह यहां बंद था।
सीएचसी डासना को मिली अल्ट्रासाउंड मशीन
सीएचसी डासना में जल्द ही अल्ट्रासाउंड जांच हो सकेगी। डिप्टी सीएमओ डा. रविन्द्र कुमार ने बताया कि केंद्र को अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध करा दी गई है। डीएम स्तर से एनओसी मिलने के बाद इसे स्थापित कराया जा रहा है। अल्ट्रासाउंउ जांच निश्शुल्क होगी। हाल ही में सीएचसी डासना को एफआरयू का दर्जा मिला है।
दीपावली डेकोरेशन प्रतियोगिता का परिणाम घोषित
गाजियाबाद नगर निगम द्वारा आयोजित की गई दीपावली प्रतियोगिता का परिणाम घोषित कर दिया गया है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक द्वारा बाजार के व्यापारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
कांस्य श्रेणी में मोहन नगर जोन से शालीमार गार्डन लघु उद्योग व्यापार कल्याण समिति, रजत श्रेणी में प्रकाश विभाग गाजियाबाद नगर निगम कवि नगर जोन और स्वर्ण श्रेणी में एसोसिएसन ऑफ ट्रेडर्स सेंट्रल मार्केट सेक्टर 4 वैशाली वसुंधरा जोन से, चोपला दिल्ली गेट व्यापार मंडल सिटी जोन से, सीताराम बाजार तुराब नगर बाजार व्यापारी एसोसिएशन सिटी जोन विजेता रहे।
इसके अलावा नवाचार श्रेणी में भी वैशाली सेक्टर 4 का बाजार मंडल विजेता रहा। नगरायुक्त ने कहा कि जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए गाजियाबाद नगर निगम शहर में स्वच्छता और सुंदरता की मुहिम चला रही है।
