    'मालकिन के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और सूटकेस में भरकर चल दी मायके', कातिल दंपती के कबूलनामे से दहल उठा हर किसी का दिल

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:00 PM (IST)

    गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक मकान मालकिन की किराया मांगने पर हत्या कर दी गई। आरोपी दंपती ने शव के टुकड़े करके सूटकेस में भर दिए। मृतका दीपशिखा ...और पढ़ें

    Hero Image

    गाजियाबाद में मकान मालकिन दीपशिखा की हत्या कर दी गई। जागरण

    डिजिटल डेस्क, गाजियाबाद। Ghaziabad Woman Murder Case किसी की भी हत्या करके शव के टुकड़े-टुकड़े करना मानो आम बात हो गई है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड के बाद देश में न जाने कितने ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। जिनके बारे में सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, मेरठ में पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पूरी साजिश के तहत पति सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी थी। सिर्फ हत्या ही नहीं सौरभ के शव के टुकड़े-टुकड़े करके नीले ड्रम में सीमेंट से जमा दिए थे। दोनों ने खुद को बचाने के लिए ऐसा प्लान तैयार किया कि सच्चाई जानकर पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए थे।

    इसके बाद देश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनमें हत्या करने के बाद शव के टुकड़े-टुकड़े किए गए। कहीं पॉलिथीन में तो कहीं गड्ढे में शरीर के अंगों को दबा दिया गया।

    Ghaziabad crime

    आरोपी दंपती को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जागरण

    वहीं, अब ताजा मामला गाजियाबाद में सामने आया है। गाजियाबाद में आज यानी गुरुवार को एक दिल दहला देनी वाली घटना सामने आई है। राजनगर एक्सटेंशन स्थित ओरा काईमोरा सोसायटी में बुधवार रात किराया मांगने पर एक मकान मालकिन की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। सिर्फ हत्या ही नहीं आरोपी दंपती ने महिला के शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और सूटकेस में भरकर छिपा दिया।

    चुन्नी से गला घोंटकर किया था कत्ल

    मकान मालकिन दीपशिखा को चुन्नी से गला घोंटकर मारा और सूटकेस में ठूंसकर रख दिया। मृतक दीपशिखा मूल रूप से मवाना की रहने वाली थी, जबकि उनके पति उमेश शर्मा हापुड़ में स्वर्ग आश्रम रोड के रहने वाले हैं। बीते करीब 15 वर्षों से राजनगर एक्सटेंशन की इसी सोसायटी में पत्नी और बेटी खुशी के साथ रहते हैं।

    WhatsApp Image 2025-12-18 at 12.54.45

    घटना का पता चलने पर पहुंचे पड़ोसी और रिश्तेदार। जागरण

    पुलिस के अनुसार, उमेश शर्मा निजी कंपनी में काम करते हैं। उनके यहां बीते करीब 10 वर्ष से हैदराबाद निवासी मिनी घरेलू कामगार हैं। मिनी के मुताबिक, बुधवार शाम को दीपशिखा फ्लैट का किराया लेने के लिए ओरा काईमोरा सोसायटी गई थी, लेकिन काफी समय तक वापस नहीं आई तो वह दूसरे टावर स्थित किराएदार वाले फ्लैट पर पहुंच गई।

    वहां उसे बताया गया कि मैडम किराया लेकर चली गई हैं। मिनी ने बाहर जाकर तलाश किया लेकिन, दीपशिखा कहीं नजर नहीं आई जबकि, उनका फोन लगातार बज रहा था। इसके बाद मिनी और दीपशिखा के पति भी तलाश में जुट गए।

    WhatsApp Image 2025-12-18 at 12.54.46

    इसी सोसायटी में है फ्लैट। जागरण

    इसके बाद मिनी उनके पति को लेकर फिर से किराएदार वाले फ्लैट पर पहुंची और महिला को मकान में बंद कर दिया। कहा कि जब तक मैडम नहीं मिलेंगी, तुम लोग बाहर नहीं जाओगी। हालांकि, वे कुछ देर बाद वहां से चले गए। लेकिन एक-दो घंटे बाद मिनी फिर से उसी फ्लैट पर पहुंची और देखा कि किराएदार महिला टावर के नीचे लाल रंग का बड़ा सूटकेस लेकर खड़ी है। मिनी ने पूछा तो बोली शॉपिंग करने जा रही हूं और अपने घर भी जा रही हूं।

    इस दौरान मिनी ने उसे रोक दिया और उसे फिर ऊपर लेकर आ गई। इसी बीच आसपास के लोग भी एकत्र हो गए। मिनी का कहना है कि जब वह किराएदार वाले फ्लैट पर ऊपर पहुंची तो उसे फर्श पर खून के छींटें दिखाई दिए। मिनी को शक हुआ तो उसने सूटकेस खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। सूटकेस में दीपशिखा का शव था। इसके बाद तुरंत सूचना को सूचना दी गई। वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने दंपती गिरफ्तार कर लिया।

    Ghaziabad (5)

    आरोपी दंपती ने पुलिस पूछताछ में बताया कि किराए को लेकर उनकी मकान मालकिन से नोकझोंक हो गई थी। उसी दौरान गुस्से में उन्होंने चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी और सिर पर कुकर से वार किए।

    पीड़ित उमेश शर्मा का कहना है कि बीते करीब एक साल से अजय गुप्ता को 18 हजार रुपये प्रतिमाह किराए पर फ्लैट दिया हुआ है। पांच महीने से किराएदार ने किराया नहीं दिया था। बुधवार शाम को किराएदार ने उन्हें फोन कर किराया ले जाने के लिए कहा था। तब उन्होंने अपनी पत्नी को किराया लाने के लिए कहा लेकिन, काफी देर तक उनकी पत्नी का फोन ही नहीं उठा।