    जिला अस्पताल छोड़कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात कर दिये 36 विशेषज्ञ

    By Madan Panchal Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 11:02 PM (IST)

    स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल के 36 विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किया है। इस निर्णय से जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी हो गई है, जिससे मरीजों को परेशानी हो सकती है। विभाग का कहना है कि पीएचसी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है, लेकिन इससे जिला अस्पताल की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    मदन पांचाल, गाजियाबाद। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं लेकिन अधिकारी इन प्रयासों को पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। मनमानी की हद पार करते हुए प्रदेश के कई सीएमओ ने 36 विशेषज्ञ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात कर दिये हैं जबकि विशेषज्ञों की तैनाती जिला अस्पताल और सीएचसी पर भी हो सकती है। कई ऐसे विशेषज्ञ इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर काम कर रहे हैं जिनके अभाव में जिला अस्पतालों से मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है।

    शासन स्तर पर हुई समीक्षा के बाद इन विशेषज्ञों को हटाने की तैयारी चल रही है। इनमें ईएनटी,आर्थोपैडिक सर्जन, बाल रोग और आइ सर्जन तक शामिल हैं। अधिकारियों ने यह जानते हुए इनकी तैनाती कर रखी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चार बजे तक केवल ओपीडी में मरीजों को देखकर सीएचसी, जिला अस्पताल और हायर सेंटर रेफर किया जाता है। इमरजेंसी सेवा तक इन केंद्रों पर संचालित नहीं होती है।

    विशेषज्ञों का पूरा विवरण

    जनपद  पीएचसी   विशेषज्ञ   नाम 
           
    अंबेडकरनगर   कासिमपुर   सर्जन  डॉ. एएस यादव
    अयोध्या   अदकोट सराय   आर्थो सर्जन  डॉ. हरिबंश यादव
    बलरामपुर   मनकौरा   आर्थो सर्जन   डॉ. शहंशाह आलम
    बलरामपुर   महाराजगंज   तराय फिजिशियन  डॉ. आनंद प्रकाश त्रिपाठी
    बलरामपुर   रेहरा बाजार   फिजिशियन  डॉ. संदीप कुमार
    बाराबंकी   सराय गोपी   आइ सर्जन  डॉ. माधवी सिंह
    बरेली   गिरधपुर   पब्लिक हेल्थ   डॉ. प्राची सिंह
    बिजनौर   कासमपुर   गढ़ी सर्जन   डॉ. नितिन चौहान
    चंदौली   नियामताबाद   पब्लिक हेल्थ   डॉ. आशीष कुमार सिंह
    चित्रकूट   घूरेतानपुर   ईएनटी सर्जन   डॉ. मृदुल कुमार तिवारी
    देवरिया   बनकटा   बाल रोग  डॉ. ओमप्रकाश
    फिरोजाबाद   बझगांव   आर्थोपेडिक सर्जन  डॉ. आकाश गौतम
    फिरोजाबाद   डबराय   पब्लिक हेल्थ   डॉ. स्मिता यादव
    फिरोजाबाद   नंगला बारी   पब्लिक हेल्थ   डॉ. रूचि यादव
    गौतमबुद्धनगर   दनकौर   रेडियोलाॅजिस्ट   डॉ. अशोक कुमार
    गोरखपुर   ब्रहमपुर   आर्थोपेडिक सर्जन   डॉ. सोहन यादव
    गोरखपुर   जागलाही   फिजिशियन   डॉ. स्मिता कुमारी गुप्ता
    कन्नौज   अमोलर   फिजिशियन   डॉ. साक्षी सिंह
    कानपुर नगर   अटायी   सर्जन कुमार   डॉ. सौरभ गौड़
    लखीमपुर खीरी   उचाैलिया   मानसिक रोग   डॉ. विनोद कुमार
    लखनऊ   कटरा बख्श   फिजिशियन   डॉ. श्रवण कुमार मधेशिया
    लखनऊ   बरवनकला   पैथाेलाॅजिस्ट   डॉ. सौम्य गुप्ता
    मथुरा   राया पब्लिक   हेल्थ   डॉ. शशि शेखर
    मेरठ   पुलिस लाइन   पब्लिक हेल्थ   डॉ. अंकुर त्यागी
    मिर्जापुर   पदारी   बाल रोग  डॉ. भरत चंद यादव
    मुरादाबाद   डिंगरपुर   आइ सर्जन   डॉ. जूही सक्सेना
    मुरादाबाद   मैंथर   आइ सर्जन   डॉ. सिराज अहमद
    संतकबीरनगर   बघौली   फिजिशियन   डॉ. हेमंत कुमार नायक
    सहारनपुर   मुदिया   कुर्रमियत पैथाेलाॅजिस्ट   डॉ. आस्था चौधरी
    श्रावस्ती   तिलकपुर   मानसिक रोग  डॉ. यूसुफ खान
    सीतापुर   भूड़कुडा   पब्लिक हेल्थ   डॉ. अमरनाथ सिंह
    सोनभद्र   जोरवरिया  बाल रोग   डॉ. अरविंद कुमार सिंह
    सुल्तानपुर   इसौली  फिजियोलाॅजिस्ट   डॉ. रजनीश गुप्ता
    सुल्तानपुर   तियारी  आर्थोपेडिक सर्जन   डॉ. सुरेन्द्र कुमार
    वाराणसी   बरागांव  बाल रोग   डॉ. शेर मुहम्मद
    वाराणसी   जागरदेवपुर  स्त्री रोग   डॉ. रीति सिंह

    पीएचसी पर तैनात विशेषज्ञों को हटाकर जिला अस्पताल और सीएचसी में तैनात करने को संबंधित जिलों के सीएमओ को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। भविष्य में किसी भी विशेषज्ञ को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात न किये जाने का आदेश जारी कर दिया गया है।

    -डाॅ. सीमा गुप्ता, अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मेरठ जोन

