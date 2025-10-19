गाजियाबाद की सोसायटी में तनावमुक्त रहेंगे बुजुर्ग, रोजाना लाइब्रेरी में लगेगी क्लास

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शहर की ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में तमाम ऐसे बुजुर्ग दंपति हैं, जो करोड़ों के फ्लैटों में अकेले जीवन यापन कर रहे हैं। उनके बच्चे विदेश में रह रहे हैं या फिर देश के अलग-अलग क्षेत्रों में दूर-दराज रहकर नौकरी कर रहे हैं।

कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे विदेश में शिफ्ट हो गए हैं और अब उनसे कभी मिल तक नहीं आते। बुजुर्गों को तनावमुक्त रखने के लिए भारत सिटी सोसायटी फेज-वन में एक अनोखी पहल की गई है। यहां बुजुर्गों के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसमें आकर वह महाकाव्य, उपन्यास, सामाजिक सरोकार समेत विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ सकेंगे।

भारत सिटी सोसायटी के पुस्तकालय में बुजुर्ग कभी भी आकर यहां किताबें पढ़ सकेंगे। उनके लिए गीता, महाभारत, रामायण जैसे महाकाव्यों के साथ उपन्यास भी पढ़ सकेंगे। सोसायटी के एओए अध्यक्ष जय ठाकुर ने बताया कि करीब दो माह से इसकी तैयारी में जुटे हुए थे, सभी तैयारियां पूरी कर शनिवार को उद्घाटन कर दिया गया है। इसे ''''पुस्तकालय सह वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन कक्ष'''' का नाम दिया गया है। इसमें एक लाइब्रेरियन की तैनाती भी की जाएगी, जिससे यहां पहुंचने वाले बुजुर्गों को किसी तरह की परेशानी न हो।

तीन भाषाओं में मिलेंगी किताबें सोसायटियों में अलग-अलग क्षेत्रों से आकर लोग रहते हैं। वह अलग-अलग भाषाओं में पढ़ते और लिखते हैं। इसीलिए यहां हिन्दी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषा में किताबें रखी गई हैं। एओए पदाधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में अन्य भाषाओं में भी किताबें पढ़ने को मिलेंगी।