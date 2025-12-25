Language
    पत्नी की साजिश... प्रेमी ने हायर किया था किलर, साहिबाबाद में 25,000 इनामी बदमाश चंद्रपाल गिरफ्तार

    By Ashutosh Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:12 PM (IST)

    साहिबाबाद पुलिस ने 25,000 रुपये के इनामी बदमाश चंद्रपाल को गिरफ्तार किया, जो हापुड़ में टैक्सी ड्राइवर की हत्या में फरार था। उसने हत्या के लिए 1 लाख र ...और पढ़ें

    साहिबाबाद पुलिस ने 25,000 रुपये के इनामी बदमाश चंद्रपाल को गिरफ्तार किया। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। पुलिस ने 25,000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो हापुड़ के लिंक रोड थाना क्षेत्र में एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या के मामले में फरार था। आरोपी ने हत्या के लिए दूसरे आरोपी से 1 लाख रुपये लिए थे। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया पेपर कटर बरामद किया है। इससे पहले, पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर हत्या की साजिश का खुलासा किया था।

    एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी चंद्रपाल सिंह झांसी के ककरवाई गांव का रहने वाला है। वह पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी आशीष का दोस्त है और दोनों साथ में मजदूरी करते थे। आरोपी की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

    एसीपी ने बताया कि लिंक रोड के साहिबाबाद गांव की रहने वाली पूजा ने 2 अक्टूबर को अपने 34 वर्षीय पति योगेश के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी बीच, 7 अक्टूबर को पिलखुवा के जंगलों से योगेश का शव बरामद हुआ। इसके बाद, 8 अक्टूबर को योगेश के भाई बृजपाल सिंह ने पूजा और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाते हुए हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई।

    जांच में पता चला कि पूजा और योगेश की शादी 2013 में हुई थी और उनके दो बेटे हैं। योगेश ने पूजा के लिए बिजनौर में एक अलग घर खरीदा था, जबकि वह खुद साहिबाबाद इलाके में काम करता था। बिजनौर में रहते हुए पूजा का आशीष से अफेयर हो गया और वे शादी करना चाहते थे। पूजा बार-बार योगेश से तलाक मांग रही थी, लेकिन उसने मना कर दिया।

    इसके बाद, पूजा ने आशीष के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची और आशीष ने अपने परिचित चंद्रपाल और उसके साथी प्रवीण को 1 लाख रुपये देकर हत्या करने के लिए हायर किया। 24 सितंबर को पूजा ने योगेश को बहाने से पिलखुवा बुलाया। आरोपियों ने योगेश को पकड़ लिया और चंद्रपाल ने पेपर कटर से उसका गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने पहले ही इस मामले में पूजा और आशीष को गिरफ्तार कर लिया था।