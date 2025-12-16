Language
    गाजियाबाद में 14 चौराहे-तिराहे ट्रैफिक कंजेशन प्वाइंट घोषित, पुलिस ने किया ये बड़ा बदलाव

    By Vinit Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:58 PM (IST)

    गाजियाबाद जिले में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस ने 14 स्थानों को ट्रैफिक कंजेशन प्वाइंट के रूप में चिन्हित किया है। इन स्थानों पर ट्रैफिक ...और पढ़ें

    लालकुआं के पास जीटी रोड पर लगा जाम। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले में अधिक यातायात दबाव वाले चौराहे-तिराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए पुलिस ने 14 स्थानों को ट्रैफिक कंजेशन प्वाइंट के रूप में चिन्हित किया है।

    इन स्थानों पर मौजूदा ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की संख्या 68 से बढ़ाकर 118 कर दी गई है। सर्वाधिक बढ़ोतरी भोपुरा यूटर्न पर की गई है। इस स्थान पर पांच पुलिसकर्मियों की बजाय अब 13 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

    इसके अलावा संबंधित विभागों से बात कर इन स्थानों पर सुगम यातायात के लिए जरूरी कदम जो उठाए जाने हैं, उन पर भी पुलिस अपने स्तर से चर्चा कर मौके पर काम कराएगी।

    अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी के मुताबिक, कमिश्ररेट के तीनों यातायात जोन में अधिक यातायात दबाव वाले 14 स्थानों को नवीन ट्रैफिक कंजेशन प्वाइंट के रुप में चिन्हित किया गया है। इन सभी स्थानों पर पूर्व में लगे यातायात पुलिस बल की संख्या में वृद्धि की गई है, साथ ही यातायात दबाब और जाम की समस्या के मूल कारणों को चिन्हित कर समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में भी काम किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- GDA का बिल्डर पर सख्त रुख, एओए को एक माह में हस्तांतरण का आदेश

    भोपुरा यूटर्न के अलावा लोनी तिराहे पर 11 से बढ़ाकर पुलिसकर्मियों की संख्या 15 की गई है। लालकुआं पर नौ पुलिसकर्मियों को बढ़ाकर 14 किया गया है और नया बस अड्डा पर 10 पुलिसकर्मियों की जगह 16 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

    इन स्थानों को किया गया चिन्हित

    लालकुआं, चौधरी मोड़, नया बस अड्डा, शिप्रा माल से एनएच-9 रोड, इंदिरापुरम में भारत पेट्रोल पंप, शुक्र बाजार चौक, भोपुरा यूटर्न, लोनी तिराहा, डासना अंडरपास, दुहाई गांव कट, घूकना मोड़, फार्च्यून कट राजनगर एक्सटेंशन, अजनारा कट राजनगर एक्सटेंशन एवं राजनगर एक्सटेंशन में ही रिवर हाइट गोलचक्कर को ट्रैफिक कंजेशन प्वाइंट के रूप में चिन्हित किया गया है।