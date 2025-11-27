UP Export Promotion Policy: फिरोजाबाद के कांच हस्तशिल्प व्यापारियों के लिए राहत की खबर, मिलेगा ज्यादा भाड़ा

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। विदेशों में कांच हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

अब कंटेनर के माध्यम से निर्यातक इकाइयों से गेटवे पोर्ट तक माल पहुंचाने के लिए निर्यातकों की पूर्व की अपेक्षा अधिक भाड़ा देने की घोषणा की गई है।

अनुदान पाने के लिए निर्यातकों को आनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी विभिन्न स्तर पर जांच पूरी होने के बाद निर्यातकों को भाड़ा मिल सकेगा।

उप्र निर्यात प्रोत्साहन नीति में प्रदेश सरकार ने बदलाव किया है, जिसे राज्यपाल की ओर से स्वीकृति प्रदान की गई है।

अब नए नियम के अनुसार निर्यातकों को मुंबई और गुजरात पोर्ट तक 20 फीट कंटेनर के माध्यम भेजने पर 20 हजार तथा 40 फीट कंटेनर पर 40 हजार अथवा माल माड़े पर कुल व्यय का 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।