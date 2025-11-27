Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Circle Rate: मकान और दुकान की बढ़ सकती है कीमत, फिरोजाबाद में सर्किल दरों में संशोधन की तैयारी शुरू

    By Vimal Kumar Kulshrestha Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 02:44 PM (IST)

    फिरोजाबाद में मकान, दुकान और व्यवसायिक भवनों के सर्किल रेट में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन तहसीलों से प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजेगा, जिससे क्रेता-विक्रेता और कर्मचारियों को सुविधा होगी। महानिरीक्षक निबंधन ने संशोधन के निर्देश दिए हैं। डीएम के निर्देश पर दरें बढ़ाने की तैयारी है, और जल्द ही नई दरें लागू हो सकती हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। जिले में भूमि, मकान और व्यवसायिक भवनों के लिए सर्किल दरों में संशोधन करने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन द्वारा सभी तहसीलों से नए फार्मेट के हिसाब से प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दावा किया जा रहा है कि इससे क्रेता, विक्रेता, अधिवक्ता, बैनामा लेखक से लेकर उपनिबंधक कार्यालय में तैनात अधिकारी, कर्मचारियों को भी सुविधा होगी। जिले की पांचों तहसीलों में स्थापित उप निबंधक कार्यालय में बैनामा कराने वालों की दिनभर भीड़ नजर आती है।

    सर्किल रेट प्रत्येक मुहल्ले के हिसाब अलग-अलग होती है। सड़क की लंबाई चौड़ाई, खेत, भूमि, मकान, दुकान अथवा व्यवसायिक भवन मुख्य मार्ग पर अथवा पीछे मार्ग सहित बिंदुओं के हिसाब से स्टांप की गणना की जाती है।

    इसमें अधिवक्ता, बैनामा लेखक से लेकर कार्यालय में तैनात अधिकारी, कर्मचारियों को एक-एक बैनामा कराने में काफी समय लगता है। इस मामले में महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने सभी उप एवं सहायक निरीक्षक निबंधन को पत्र जारी किया है।

    इसमें सर्किल दरों की सूची में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। उप निबंधक प्रथम जंग बहादुर शुक्ल ने बताया कि सदर तहसील से जुड़ी सर्किल दरों को नए फार्मेट में तैयार कराने का कार्य चल रहा है।

    इसके बाद किसी एक मुहल्ले में कृषि, घरेलू, मकान, दुकान की सर्किल रेट एक ही पेज पर आसानी से दिख जाएंगी।

     

    सर्किल दरें बढ़ाने की भी चल रही तैयारी

    डीएम रमेश रंजन के निर्देश पर सभी तहसीलों में कृषि, घरेलू भूमि, मकान, दुकान और व्यवसायिक भवनों की सर्किल दरें बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। सभी तहसीलों में उप निबंधकों ने सर्वे शुरू कर दिया है।

    इसी आधार पर नए सिरे से सर्किल रेट तैयार कर प्रशासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इससे उम्मीद है कि आगामी माह से नई सर्किल दरें लागू हो सकती हैं।