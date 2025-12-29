Language
    UP Board 2026: नई डिजाइन की उत्तर पुस्तिकाएं पहुंचीं फिरोजाबाद, पहली बार दो कवर पेज और बदले हुए रंग

    By Kartikey Nath Dwivedi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 09:36 AM (IST)

    फिरोजाबाद में यूपी बोर्ड 2026 परीक्षा के लिए कुल 3.64 लाख 'ए' और 'बी' उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस बार कापियों का आकार क्षैतिज की बजाय नोटब ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए ए और बी कापियां डीआइओएस कार्यालय में शनिवार को उपलब्ध करा दीं। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए एक और बी कापियों को मिला कर कुल 3.64 लाख उत्तर पुस्तिकाएं (कापियां) उपलब्ध कराई गई हैं।

    हाईस्कूल और इंटर के लिए भेजी गईं 3.64 लाख कापियां

    बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए हाईस्कूल में 36,656 और इंटरमीडिएट में 34,240 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। परिषद ने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए एक पखवाड़ा पहले 1.45 ए कापियां उपलब्ध कराई थीं। शनिवार को 25 हजार बी कापियां, हाईस्कूल के लिए 1.64 लाख ए और 30 हजार बी कापियां उपलब्ध कराईं। इस बार कापियों में कई बदलाव किए गए हैं।

    आकार तिरछी की बजाय नोटबुक की तरह, कवर पेज भी दो

    इस बार कापियों का आकार क्षैतिज (तिरछी) की बजाय लंबवत (नोटबुक की तरह) है। छात्र-छात्राएं जिस आकार की कापियों में पूरे वर्ष लिखते हैं, उसी आकार की कापियां तैयार कराई गई हैं। इस कारण परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका में लिखने में असुविधा व असहजता नहीं होगी। पहली बार दो कवर पेज लगाए गए हैं। पहले कवर पेज पर परीक्षार्थियों के विवरण के लिए और दूसरे पेज पर मूल्यांकन का अंक भरने के लिए है। कापियों के रंग में बदलाव किया गया है।

    डीआओएस धीरेंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्राें का अंतिम तौर पर निर्धारण 31 दिसंबर तक हो जाएगा। इसके बाद केंद्रों को कापियाें का वितरण किया जाएगा।