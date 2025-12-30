UP Board 2026: उत्तर पुस्तिकाओं में अब माध्यम लिखना होगा अनिवार्य, मूल्यांकान में आसानी

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा यूपी बोर्ड की परीक्षा कराने के लिए डीआइओएस कार्यालय में उपलब्ध कराई गईं उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षार्थियों को परीक्षा देने का माध्यम लिखना होगा। इसके लिए कवर पेज पर ब्लॉक बनवाया गया है। केंद्र व्यवस्थापक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में लिखी गईं उत्तर पुस्तिकाओं के अलग-अलग बंडल तैयार कराएंगे।

पुस्तिकाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम लिखने को बना है ब्लॉक परिषद ने शनिवार को उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई थीं। पुस्तिकाओं में बदलाव किया गया है। कवर पेज पर बनवाए गए ब्लाक में परीक्षार्थियों को हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देना लिखना होगा। इन दोनों माध्यमों की उत्तर पुस्तिकाओं के अलग-अलग बंडल बनवाए जाने से यह सुनिश्चित होगा कि अंग्रेजी माध्यम की उत्तर पुस्तिकाएं हिंदी माध्यम के परीक्षक के पास या हिंदी माध्यम की उत्तर पुस्तिकाएं अंग्रेजी माध्यम के परीक्षक के पास नहीं जा पाएंगी।

अलग-अलग बंडल तैयार कराए जाएंगे, मूल्यांकन में होगी आसानी इस नई व्यवस्था का उद्देश्य उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गडृबड़ियों को रोकना है। इस नई व्यवस्था के अनुरूप अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के परीक्षकों की केंद्रवार सूची माध्यम शिक्षा परिषद तैयार कराएगा। उत्तर पुस्तिकाओं में इस बार दो कवर पेज होंगे। पहला कवर पेज परीक्षार्थियों के विवरण अंकित करने के लिए और दूसरा कवर पेज पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान परीक्षकों द्वारा अंक प्रदान करने के लिए है।