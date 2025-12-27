अराजक तत्वों ने प्राचीन शिव मंदिर से उखाड़कर फेंकी हनुमान प्रतिमा, ग्रामीणों में आक्रोश

जासं, फिरोजाबाद। रजावली के चिलासनी गांव स्थित शिव मंदिर में शुक्रवार रात अराजक तत्वों ने हनुमान जी की मूर्ति उखाड़कर परिसर में फेंक दी। शनिवार सुबह सात बजे ग्रामीणों को जानकारी हुई तो भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस पहुंची। ग्रामीणों और राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं के आक्रोश को देखते हुए थानाध्यक्ष ने तुरंत नई मूर्ति को मंगवाया। साथ ही अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गांव चिलासनी में बस्ती से बाहर वर्षों पुराना शिव मंदिर है। इसमें कई देवी-देवताओं की मूर्ति स्थापित है। शुक्रवार रात अराजक तत्वों ने मंदिर में स्थापित हनुमान जी की दो फीट की मूर्ति उखाड़कर परिसर में फेंक दी। शनिवार सुबह सात बजे गांव की मंजू देवी मंदिर में साफ-सफाई करने पहुंची तो परिसर में हनुमान जी की उखड़ी हुई मूर्ति देखकर सन्न रह गईं।

उन्होंने इसकी जानकारी पति अशोक और आचार्य रामनरेश पाठक को दी। आचार्य ने डायल 112 और थानाध्यक्ष को घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष शिवम प्रताप सिंह कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए थानाध्यक्ष ने मंदिर में स्थापित करने के लिए नई मूर्ति मंगवाई है।