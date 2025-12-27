Language
    अराजक तत्वों ने प्राचीन शिव मंदिर से उखाड़कर फेंकी हनुमान प्रतिमा, ग्रामीणों में आक्रोश

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 01:52 PM (IST)

    जासं, फिरोजाबाद। रजावली के चिलासनी गांव स्थित शिव मंदिर में शुक्रवार रात अराजक तत्वों ने हनुमान जी की मूर्ति उखाड़कर परिसर में फेंक दी। शनिवार सुबह सात बजे ग्रामीणों को जानकारी हुई तो भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस पहुंची। ग्रामीणों और राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं के आक्रोश को देखते हुए थानाध्यक्ष ने तुरंत नई मूर्ति को मंगवाया। साथ ही अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया।

    गांव चिलासनी में बस्ती से बाहर वर्षों पुराना शिव मंदिर है। इसमें कई देवी-देवताओं की मूर्ति स्थापित है। शुक्रवार रात अराजक तत्वों ने मंदिर में स्थापित हनुमान जी की दो फीट की मूर्ति उखाड़कर परिसर में फेंक दी। शनिवार सुबह सात बजे गांव की मंजू देवी मंदिर में साफ-सफाई करने पहुंची तो परिसर में हनुमान जी की उखड़ी हुई मूर्ति देखकर सन्न रह गईं।

    उन्होंने इसकी जानकारी पति अशोक और आचार्य रामनरेश पाठक को दी। आचार्य ने डायल 112 और थानाध्यक्ष को घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष शिवम प्रताप सिंह कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए थानाध्यक्ष ने मंदिर में स्थापित करने के लिए नई मूर्ति मंगवाई है।

    पूजा-पाठ के बाद मंगलवार को मूर्ति स्थापित होगी। वहीं शिवम ने चेतावनी दी है कि दो दिन के भीतर अराजक तत्वों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मंगलवार को मूर्ति स्थापना के बाद धरने पर बैठ जाएंगे। थानाध्यक्ष बृजकिशोर सिंह ने बताया कि अराजक तत्वों ने ऐसी हरकत की है। नई मूर्ति मंगवाकर स्थापित करवाई जा रही है।