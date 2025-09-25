जूते और रेडीमेड कपड़ों की दुकान से हजारों की नकदी और सामान उड़ा ले गए चोर, आग लगाने की कोशिश

फिरोजाबाद के पचोखरा चौराहे पर दो दुकानों में चोरी की वारदात हुई। चोरों ने जूते और रेडीमेड कपड़ों की दुकानों से हजारों रुपये चुरा लिए और एक दुकान में आग लगाने की भी कोशिश की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। व्यापारियों में दहशत का माहौल है और उन्होंने गश्त बढ़ाने की मांग की है।

संवाद सहयोगी, टूंडला । पचोखरा चौराहे पर बुधवार रात दो दुकानों में नकब लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर जूते और रेडीमेड कपड़ों की दुकान से हजारों रुपये की नगदी व सामान उठा ले गए। सुबह जब आस-पास के लोगों ने दीवार व छत कटी देखी तो घटना की जानकारी दुकानदारों को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

शिवपुरी कालोनी निवासी संजीव कुमार ने बताया कि पचोखरा चौराहे पर उनकी कपड़े की दुकान है। चोर दीवार काटकर अंदर घुसे। 12 हजार रुपये और 20 हजार रुपये का रेडीमेड कपड़े ले गए। सुबह छह बजे उन्हें घटना की जानकारी मिली। उनके पास ही संजय शूज के मालिक संतोष कुमार ने बताया कि चोर उनकी दुकान से 10 हजार रुपये नकद और जूते-चप्पल का सामान चोरी कर ले गए।

ज्यादा नहीं फैल सकी आग इतना ही नहीं, चोरों ने घटना को छुपाने के लिए दुकान में आग लगाने की भी कोशिश की। गनीमत रही कि आग ज्यादा नहीं फैल सकी, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता था। क्षेत्र के व्यापारियों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है।