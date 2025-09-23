टूंडला में पूर्वा एक्सप्रेस में बिना टिकट यात्रा करते एक मुस्लिम किशोर और हिंदू युवती को पकड़ा गया। हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का आरोप लगाया। युवती ने बताया कि वह घर से भागकर दिल्ली में रुकी थी किशोर उसे प्रयागराज ले जा रहा था। किशोर को जीआरपी ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया क्योंकि युवती की गुमशुदगी वहीं दर्ज थी। युवती की मां ने किशोर पर गंभीर आरोप लगाए।

संवाद सूत्र, टूंडला। पूर्वा एक्सप्रेस में टिकट चेकिंग के दौरान एक मुस्लिम किशोर और हिंदू युवती बिना टिकट पकड़े गए। किशोर दिल्ली में नाई की दुकान पर काम करता था। युवती पड़ोस में रहती थी। स्टेशन पहुंचे हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए किशोर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।

सोमवार रात ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर टीटीई ने किशोर और युवती को पकड़ा। कार्रवाई के लिए उन्हें टूंडला स्टेशन पर उतारा गया था। वहां उन पर जुर्माना लगाया गया। रात 10 बजे इसकी जानकारी हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों को हुई तो वे स्टेशन पहुंच गए, जहां किशोर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर वे अड़े हुए थे। रात भर किशोर और युवती स्टेशन पर रहे। मंगलवार सुबह नौ बजे काफी संख्या में हिंदू संगठनों के पदाधिकारी फिर से स्टेशन पर आ गए। उन्होंने टीटीई कक्ष में बैठे किशोर को जीआरपी के सुपुर्द कर दिया।

युवती ने बताया कि 20 सितंबर को वह घर से बिना बताए निकल आई। वह दो दिन दिल्ली में ही एक होटल में रुकी। उसके बाद किशोर उसे प्रयागराज ले जा रहा था। किशोर मूल रूप से रामपुर जिले का निवासी है। वह तीन महीने पहले ही दिल्ली गया था।

जीआरपी थाना प्रभारी मंधीर सिंह तोमर ने बताया कि युवती की गुमशुदगी दिल्ली में दर्ज है। इसलिए दिल्ली पुलिस की सुपुर्दगी में उन्हें दिया गया है। स्टेशन पर रोहित चौधरी पूर्व जिलाध्यक्ष हनुमान सेना, अनुराग शर्मा धर्म जागरण विभाग, भाजपा नगर अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, गुड्डा दीक्षित, अजयराज दीक्षित, रवि चौहान, मयंक ठाकुर, रामतीर्थ चक आदि पहुंच गए थे।