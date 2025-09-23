Language
    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर ट्रक चालक-खलासी को ट्रेलर ने रौंदा, हादसे में तीन की मौत

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 01:42 PM (IST)

    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर बांगरमऊ क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। प्रीतमपुर चौकी के पास टायर बदल रहे ट्रक चालक और उसके सहयोगी को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेलर चालक भी केबिन में फंसकर मारा गया।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार सुबह बांगरमऊ क्षेत्र में प्रीतमपुर चौकी के पास ट्रक का टायर बदल रहे चालक व सहयोगी चालक को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने रौंदते हुए ट्रक में घुस गया। 

    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर चालक केबिन के अंदर ही फंस गया। जिससे तीनों की मौत हो गई। ट्रेलर के केबिन में फंसे चालक को यूपीडा की रेस्क्यू टीम करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाल सकी। दिवंगत ट्रक चालक व सहयोगी चालक देवभूमि द्वारिका गुजरात के निवासी है। ट्रेलर के चालक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। 

    हादसा सुबह करीब साढ़े चार बजे के करीब हुआ। जिसमें एक ट्रक पर चालक 45 वर्षीय देवानंद पुत्र सामराभा व सहयोगी चालक 56 वर्षीय वाघा राजहा प्रभा दोनों निवासी मिठापुर देव भूमि, द्वारिका, गुजरात के साथ मछलियां लादकर आगरा से लखनऊ होते हुए गोहाटी जा रहे थे। 

    प्रीमतपुर चौकी के पास ट्रक का टायर पंचर हो गया। जिससे चालक ने ट्रक को पीली पट्टी लेन में खड़ा किया और दोनों उतर कर टायर बदलने लगे। इसी बीच पीछे से पत्थर लादकर आ रहे ट्रेलर चालक को झपकी आने से ट्रेलर अनियंत्रित होकर पीली पट्टी लेन में टायर बदल रहे ट्रक के दोनों चालकों को रौंदते हुए ट्रक में घुस गया। 

    टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रेलर का केबिन बॉडी से चिपक गया और चालक केबिन में ही फंस गया। यूपीडा की रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर क्रेन की मदद से केबिन हटाकर चालक को लगभग एक घंटे बाद बाहर निकल कर सीएचसी भेजा। जहां डाक्टर ने ट्रक के दोनों चालक व ट्रेलर चालक को मृत घोषित कर दिया। ट्रेलर के चालक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस शिनाख्त का प्रयास कर रही है।