    फिरोजाबाद पुलिस मुठभेड़ में तीन बदमाश गोली लगने से घायल, कार और बाइक लूट के हैं आरोपित

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:04 PM (IST)

    फिरोजाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में तीन वांछित बदमाशों को गिरफ्तार किया है। शिकोहाबाद पुलिस ने कार लूट के दो आरोपियों राजा उर्फ अभिमन्यू और मोहित उर्फ राजा ...और पढ़ें

    आरोपितों की जानकारी देते एसपी ग्रामीण। वीडियो से ली तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। जिले की शिकोहाबाद पुलिस ने लूट के मामले में वांछित दो बदमाशों और सिरसागंज ने चोरी के मामले में एक वांछित बदमाश को गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से घायल बदमाशों को उपचार के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।

    सवारी बनकर लूटी थी कार, चालक को रास्ते में उतारकर फेंका था

    फिरोजाबाद। शिकोहाबाद में 25 अक्टूबर को सवारी बनकर दो लुटेरों ने दीपक की कार किराए पर बुक करके निकले। रास्ते में तमंचा सटाकर चालक को नीचे उतार दिया और कार लूटकर भाग निकले थे। पुलिस की जांच में राजा उर्फ अभिमन्यू उर्फ हनी निवासी नगरिया यादवान थाना भरथना, इटावा और मोहित उर्फ राजा निवासी निवाडी कला थाना बकेवर, इटावा का नाम सामने आया था। पुलिस दोनों की तलाश में लगी थी।

    शिकोहाबाद पुलिस ने दो और सिरसागंज ने एक आरोपित को पकड़ा

    रविवार रात एक बजे पुलिस को सूचना मिली घटना में वांछित लुटेरे लूटी गयी कार की नंबर प्लेट बदलकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में भूड़ा भर्थरा रोड़ के पास घूम रहे हैं। इस पर पुलिस ने घेरेबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी और गिर पड़े। घायल लुटेरे राजा उर्फ अभिमन्यू और मोहित उर्फ राजा के पास से दो तमंचा, कारतूस और लूटी गई कार बरामद हुई।

    इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि पकड़े लुटेरों ने इटावा और फिरोजाबाद के विभिन्न थानों में एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।

    बाइक में चोरी में वांछित हिस्ट्रीशीटर बदमाश गिरफ्तार

    फिरोजाबाद। सिरसागंज पुलिस को रविवार रात दो बजे सूचना मिली कि पांच दिसंबर को पुराना बस स्टैंड के पास से एलएंडटी कंपनी के कर्मचारी रितिक यादव की बाइक चोरी के मामले में वांछित बदमाश सराय शेख के पास घूम रहा है। सूचना पर थानाध्याक्ष वैभव सिंह ने टीम के साथ हाईवे पास सराय शेख मोड पर चेकिंग शुरू कर दी। तभी एक संदिग्ध बाइक से आते दिखा। पुलिस ने राेका तो वह बाइक मोड़कर भागने लगा। लेकिन इस आपाधापी में गिर पड़ा। पुलिस उसकी तरफ बढ़ी तो फायरिंग कर दी। पुलिस की फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी।

    घायल बदमाश की पहचान हिस्ट्रीशीटर, गैंग्स्टर भीकम निवासी गिहार कालोनी कस्बा, सिरसागंज के रूप में हुई। तलाशी में उसके पास से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है। उस पर एटा और फिरोजाबाद जिले के विभिन्न थानों में 13 मामले दर्ज हैं।