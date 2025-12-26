पीएम मोदी कर देंगे बांग्लादेश का इलाज, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बोलीं विपक्ष की वजह से ही घुसपैठिए देश-प्रदेश में घुसे

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने गुरुवार रात यहां कहा कि विपक्षी राजनीतिक दलों की वजह से बांग्लादेश के घुसपैठिए समय-समय पर देश में घुसे। विरोधी दल घुसपैठियों के वोटों के बल पर राजनीति करना और चुनाव जीतना चाहते हैं। घुसपैठियों को सरकार देश के बाहर करेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में पत्रकारों से बात करते हुए अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में पिछली सरकारों के कार्यकाल में बहुत गंदगी थी। लूटपाट, चोरी, डकैती और अपहरण की आए दिन घटनाएं होती थीं। ऐसा लगता था जैसे अपराधों का बिजनेस किया जा रहा हो।

इन अपराधों में घुसपैठियों का भी हाथ होता था। घुसपैठिए जिस थाली में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या कर शव को जलाया जा रहा है। जबकि वहां पर जो हिंदू है वह घुसपैठिए नहीं हैं। वे वहां कई पीढ़ियों से रह रहे हैं और उनके अधिकार हैं। बांग्लादेश में हुई घटनाओं का प्रधानमंत्री संज्ञान ले रहे हैं।