    पीएम मोदी कर देंगे बांग्लादेश का इलाज, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बोलीं विपक्ष की वजह से ही घुसपैठिए देश-प्रदेश में घुसे

    By Kartikey Nath Dwivedi Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:45 PM (IST)

    महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने फिरोजाबाद में कहा कि विपक्षी दलों के कारण बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में घुसे, जिन्हें सरकार बाहर करेगी। उन्होंने ...और पढ़ें

    राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डा. बबीता चौहान का स्वागत करते एएसपी अनुज चौधरी।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने गुरुवार रात यहां कहा कि विपक्षी राजनीतिक दलों की वजह से बांग्लादेश के घुसपैठिए समय-समय पर देश में घुसे। विरोधी दल घुसपैठियों के वोटों के बल पर राजनीति करना और चुनाव जीतना चाहते हैं। घुसपैठियों को सरकार देश के बाहर करेगी।

    लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में पत्रकारों से बात करते हुए अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में पिछली सरकारों के कार्यकाल में बहुत गंदगी थी। लूटपाट, चोरी, डकैती और अपहरण की आए दिन घटनाएं होती थीं। ऐसा लगता था जैसे अपराधों का बिजनेस किया जा रहा हो।

    इन अपराधों में घुसपैठियों का भी हाथ होता था। घुसपैठिए जिस थाली में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या कर शव को जलाया जा रहा है। जबकि वहां पर जो हिंदू है वह घुसपैठिए नहीं हैं। वे वहां कई पीढ़ियों से रह रहे हैं और उनके अधिकार हैं। बांग्लादेश में हुई घटनाओं का प्रधानमंत्री संज्ञान ले रहे हैं।

    जल्दी ही बांग्लादेश का इलाज वह कर देंगे। बांग्लादेश में हिंदू युवको की हत्या पर अगर विपक्ष को शर्म नहीं आ रही है तो इसका कोई इलाज नहीं है। विपक्ष को आत्ममंथन करना चाहिए।

    कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने से संबंधित सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। जिसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, उसको न्याय मिलना चाहिए। फिरोजाबाद में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष का स्वागत एएसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने किया। 