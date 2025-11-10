पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के काफिले की 6 कारें आपस में टकराईं, बड़ा हादसा टला

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के काफिले में भाजपा कार्यकर्ताओं की छह कारें आपस में टकरा गईं।

यह हादसा थाना नारखी क्षेत्र के बछगांव के पास जलेसर सर्विस रोड पर रविवार दोपहर डेढ़ बजे हुआ। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है।

पर्यटन मंत्री का काफिला बछगांव में स्थित शिव मंदिर (शिव गुफा) के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए जा रहा था। तभी काफिले में आगे चल रहे वाहन ने अचानक ब्रेक लगा दिए।

पीछे चल रही गाड़ियों के ड्राइवरों को संभलने का मौका नहीं मिला और देखते ही देखते छह गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन कई वाहनों के अगले हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए।