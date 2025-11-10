Language
    पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के काफिले की 6 कारें आपस में टकराईं, बड़ा हादसा टला

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:38 PM (IST)

    फिरोजाबाद में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के काफिले में छह गाड़ियां आपस में टकरा गईं। यह हादसा बछगांव के पास हुआ, जब काफिला एक शिव मंदिर के उद्घाटन के लिए जा रहा था। आगे चल रही गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे की गाड़ियां टकरा गईं। गनीमत रही कि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया।

    पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के काफिले में शामिल क्षतिग्रस्त कारें।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के काफिले में भाजपा कार्यकर्ताओं की छह कारें आपस में टकरा गईं।

    यह हादसा थाना नारखी क्षेत्र के बछगांव के पास जलेसर सर्विस रोड पर रविवार दोपहर डेढ़ बजे हुआ। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है।

    पर्यटन मंत्री का काफिला बछगांव में स्थित शिव मंदिर (शिव गुफा) के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए जा रहा था। तभी काफिले में आगे चल रहे वाहन ने अचानक ब्रेक लगा दिए।

    पीछे चल रही गाड़ियों के ड्राइवरों को संभलने का मौका नहीं मिला और देखते ही देखते छह गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन कई वाहनों के अगले हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए।

    दुर्घटना के बाद मौके पर कुछ देर अफरा-तफरी और जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे कराया, जिससे यातायात सुचारू हो सका।

    प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, काफिले में गाड़ियों की रफ्तार तेज थी और अचानक ब्रेक लगने से यह दुर्घटना हुई। वहीं, स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली कि बड़ा हादसा टल गया।

    मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे कार्यकर्ता बाद में सुरक्षित रूप से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। हालांकि इस मामले में किसी ने भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई है।

     

