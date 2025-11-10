Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद में 360 किलो विस्फोटक, लॉकर से AK-47... कौन है डॉक्टर आदिल अहमद; इलाज के बजाय रच रहा था आतंकी साजिश

    By Nitish Kumar Kushwaha Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:37 PM (IST)

    हरियाणा के फरीदाबाद में एक आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 360 किलो विस्फोटक बरामद किया है। कश्मीरी डॉक्टर आदिल अहमद राथर को जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में डॉक्टर आदिल ने फरीदाबाद में विस्फोटक होने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने यह बरामदगी की। एक और डॉक्टर मुजम्मिल शकील को भी गिरफ्तार किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फरीदाबाद आतंकी साजिश: कश्मीरी डॉक्टर विस्फोटक और AK-47 के साथ गिरफ्तार

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। सोमवार को हरियाणा के फरीदाबाद में एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जहां जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 360 किलो विस्फोटक, असॉल्ट राइफल और कारतूस बरामद किया है।

    इससे पहले, कश्मीरी डॉक्टर आदिल अहमद राथर को श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान आरोपी डॉक्टर आदिल अहमद राथर के लॉकर से एक एके-47 राइफल और गोला-बारूद भी बरामद किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डॉक्टर आदिल से पूछताछ के दौरान हुए खुलासे के बाद से पुलिस ने फरीदाबाद से यह बरामदगी की है। आइए जानते हैं कौन है डॉक्टर आदिल अहमद राथर, जो मरीजों का इलाज करने के बजाय एक बड़ी आतंकी साजिश रच रहा था।

    कौन है डॉक्टर आदिल अहमद राथर?

    आरोपी डॉक्टर आदिल अहमद राथर दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड का निवासी है। आरोपी डॉक्टर ने अक्टूबर 2024 तक अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में सीनियर रेजिडेंट के रूप में काम किया था।

    बता दें कि बीते 27 अक्टूबर को श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर दिखाई दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दिए थे। जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली थी, जिसमें डॉक्टर आदिल पोस्ट चिपकाते हुए नजर आया था। इसके 9 दिन बाद, पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक अस्पताल से गिरफ्तार किया है।

    लॉकर से मिला था एके-47

    आदिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल में छापा मारा था और आदिल के लॉकर से पुलिस को एक एके-47 और गोला-बारूद बरामद मिला था। सूत्रों की माने तो डॉक्टर आदिल से पूछताछ में पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में आज छापामारी की, जिसमें पुलिस को 360 किलो विस्फोटक, असॉल्ट राइफल और कारतूस मिला है, जिन्हें आदिल से कथित तौर पर मुजम्मिल शकील नामक एक अन्य डॉक्टर के पास रखा था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है।

    बता दें कि मुजम्मिल शकील जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला है, जो फरीदाबाद के अल-फलाह अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर कार्यरत था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इतने करीब बिना किसी पहचान के इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कैसा ले जाया गया है।