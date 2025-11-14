Language
    शिकोहाबाद तहसील में महिला से ढाई लाख की लूट, चटनी फैलाकर बदमाश फरार

    By Nikunj Yadav Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:44 PM (IST)

    फिरोजाबाद के शिकोहाबाद तहसील में एक महिला से ढाई लाख रुपये की लूट हो गई। महिला बैनामा कराने आई थी, तभी एक युवक ने समोसे की चटनी फैलाकर उसका ध्यान भटकाया और रुपयों से भरा थैला लेकर भाग गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से युवक की पहचान करने में जुटी है।

    ढाई लाख रुपये लूट लिए जाने के बाद तहसील में बैठी पीड़ित महिला। फोटो: जागरण

    संस, जागरण.शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)। शिकोहाबाद तहसील परिसर में शुक्रवार दोपहर एक बजे उस समय अफरातफरी मच गई जब बैनामा कराने आई महिला के ढाई लाख रुपये लेकर एक युवक भाग गया। उसने पास में आकार समोसे की चटनी फैलाकर महिला का ध्यान भटकाया। जानकारी होने पर अधिवक्ता और बैनामा लेखकों की भीड़ जुट गई।

    पुलिस युवक की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। थाना उत्तर क्षेत्र के नगला पान सहाय निवासी रूबी शुक्रवार को अपने पति बनी सिंह के साथ तहसील में प्लाट का बैनामा कराने आई थीं। वह तहसील गेट पर अधिवक्ता महेश कुमार उपाध्याय के बस्ते पर बैठी हुई थीं।

    इसी दौरान एक युवक आया और उसके पास समोसे की चटनी फैला दी। महिला का जब ध्यान इस ओर गया, तभी युवक उसका रुपयों से भरा थैला उठाकर भाग गया। पीड़िता ने बताया कि थैले में ढाई लाख रुपये रखे थे, जो बैनामा के लिए देने थे।

    घटना की जानकारी होने पर अधिवक्ता और बैनामा लेखक मौके पर जमा हो गए। सूचना पर थाना पुलिस भी पहुंच गई और तहसील परिसर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि युवक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।

     

