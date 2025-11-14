शिकोहाबाद तहसील में महिला से ढाई लाख की लूट, चटनी फैलाकर बदमाश फरार

संस, जागरण.शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)। शिकोहाबाद तहसील परिसर में शुक्रवार दोपहर एक बजे उस समय अफरातफरी मच गई जब बैनामा कराने आई महिला के ढाई लाख रुपये लेकर एक युवक भाग गया। उसने पास में आकार समोसे की चटनी फैलाकर महिला का ध्यान भटकाया। जानकारी होने पर अधिवक्ता और बैनामा लेखकों की भीड़ जुट गई।

पुलिस युवक की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। थाना उत्तर क्षेत्र के नगला पान सहाय निवासी रूबी शुक्रवार को अपने पति बनी सिंह के साथ तहसील में प्लाट का बैनामा कराने आई थीं। वह तहसील गेट पर अधिवक्ता महेश कुमार उपाध्याय के बस्ते पर बैठी हुई थीं।

इसी दौरान एक युवक आया और उसके पास समोसे की चटनी फैला दी। महिला का जब ध्यान इस ओर गया, तभी युवक उसका रुपयों से भरा थैला उठाकर भाग गया। पीड़िता ने बताया कि थैले में ढाई लाख रुपये रखे थे, जो बैनामा के लिए देने थे।