    Kanpur Agra Highway पर लूटे थे गुजरात की कंपनी के दो करोड़, फरार इनामी लुटेरा गिरफ्तार

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:16 PM (IST)

    फिरोजाबाद पुलिस ने कानपुर-आगरा हाईवे पर हुई दो करोड़ की लूट के मामले में 25 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी मक्खनपुर इलाके से हुई है। पुलिस ने पहले भी इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था, और सरगना मुठभेड़ में मारा गया था। लूटी गई रकम में से 12 लाख रुपये भी बरामद हुए हैं।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। कानपुर-आगरा हाईवे पर दाे करोड़ की लूट में फरार 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे मक्खनपुर में नगला अनिरुद्ध अमरूद की बगिया के पास से गुरुवार को पकड़ा गया है।

    इस मामले का पर्दाफाश पुलिस ने चार अक्टूबर को छह आरोपितों को गिरफ्तार कर किया था। सरगना दूसरे दिन रकम बरामदगी के लिए ले जाने के दौरान भाग निकला था। जो आठ घंटे बाद मुठभेड़ में मारा गया था।

    लूटकांड में पकड़ा गया बदमाश। 

    इस मामले में आगरा में तैनात दो सिपाहियों की भूमिका मिली थी। जिन्हें जेल भेजा जा चुका है।गुजरात की जीके कंपनी कैश ट्रांजेक्शन से जुड़े कार्य करती है। कंपनी के कानपुर आफिस से किया सेल्टोस कार से चालक दो करोड़ रुपये लेकर आगरा आफिस जा रहे थे।

    तभी हाईवे पर 30 सितंबर की सुबह मक्खनपुर में गांव घुनपई के पास दो कार से आए आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने ओवरटेक करते हुए टक्कर मारकर हथियारों के बल पर लूट की थी।

    पुलिस ने चार अक्टूबर को पायनियर पुल के पास से सरगना नरेश, तुषार निवासी मुहल्ला शिवपुरी निवाड़ी रोड मोदीनगर गाजियाबाद, दुष्यंत निवासी ओम नगर थाना खैर अलीगढ़, अक्षय निवासी गली नंबर डेरी फार्म गाजीपुर पूर्वी दिल्ली, आशीष उर्फ आशू निवासी बहादुरगढ़, हरियाणा और मोनू उर्फ मिलाप निवासी जैतपुर जनपद आगरा हैं।

    जबकि इस लूट कांड में शामिल एक आरोपित पंकज निवासी गाजीपुर, दिल्ली फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में लगी थी। गुरुवार को पुलिस ने उसे मक्खनपुर के गांव नगला अनिरुद्ध मे अमरूद की बगिया से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से लूट के 12 लाख रुपये बरामद हुए हैं।