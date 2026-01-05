Language
    मैं हिंदू नहीं यादव हूं... पीडीए की पाठशाला में सपा जिलाध्यक्ष शिवराज यादव का विवादित बयान, सवर्णों पर साधा निशाना

    By Vimal Kumar Kulshrestha Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:56 AM (IST)

    सपा ने शिकोहाबाद के डंडियामई में पीडीए पाठशाला आयोजित की। जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव ने विवादित बयान देते हुए कहा, "मैं हिंदू नहीं यादव हूं।" उन्होंन ...और पढ़ें

    पीडीए की पाठशाला में बोलते सपा जिलाध्यक्ष।

    संवाद सहयोगी, जागरण.शिकोहाबाद। समाजवादी पार्टी ने रविवार को गांव डंडियामई स्थित शाला में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) पाठशाला का आयोजन किया। इसमें जिलाध्यक्ष ने तीखा संबोधन किया। कहा कि मैं हिंदू नहीं यादव हूं। सवर्णों पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि कोई मुख से जन्म लेता है, कोई भुजाओं से और कोई पेट से जन्म लेता है, लेकिन हम लोग तो मां की कोख से जन्म लेते हैं। इसलिए हम इंसान हैं। 10 प्रतिशत लोग 90 प्रतिशत पर राज कर रहे हैं। आगामी चुनाव में 10 प्रतिशत वालों की बातों में नहीं आना है।

    आगामी चुनाव में 10 प्रतिशत वाले लोगों की बातों में न आएं

    पाठशाला में बोलते हुए जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव ने कहा कि ब्राह्मण जो श्रेष्ठ माना जाता है। वह मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से और वैश्य सीने से जन्म लेता है। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं हैं, बल्कि हम मां की कोख से पैदा हुए इंसान हैं। मैं ऐसे किसी भी धर्म को नहीं मानता हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में सबसे अधिक अत्याचार दलित और पिछडों पऱ हुआ है। हम 90 प्रतिशत हैं और 10 प्रतिशत ने हम पऱ कब्जा कर लिया है।

    सवर्ण समाज पर लगाए गंभीर आरोप

    उनके भाषण का वीडियो देर शाम इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो गया, जिसमें वह सवर्ण समाज पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। पाठशाला में विशिष्ट अतिथि पूर्व एमएलसी डॉ. दिलीप यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष रामसेवक यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीनाथ यादव, पूर्व प्राचार्य दिनेश यादव का कार्यक्रम संयोजक सतेंद्र यादव और राधाकिशन यादव ने मुकुट पहना कर, शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। अध्यक्षता सोनेलाल जाटव ने की। इस दौरान ग्रामीणों को 2500 कंबल भी वितरित किए गए।