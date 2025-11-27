दुष्कर्म के आरोपी ने जींस के बटन से गर्दन रेतने का किया प्रयास, कोर्ट परिसर में मची अफरा-तफरी
एक दुष्कर्म के आरोपी ने कोर्ट परिसर में अपनी जींस के बटन से अपनी गर्दन रेतने की कोशिश की, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए आरोपी को काबू में किया और उसे हिरासत में ले लिया।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। न्यायालय में पेश करने के लिए लाए गए दुष्कर्म के आरोपित ने परिसर में सनसनी फैला दी। न्यायालय से निकलते समय अपनी जींस का बटन तोड़कर चीखते हुए गला रेतने लगा। पुलिस ने आनन-फानन में बटन छीन लिया। बटन से गले में खरोंचें आईं। पुलिस ने आरोपित को कड़ी सुरक्षा में भेज दिया है।
शहर के लाइनपार थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी राजू के विरुद्ध दो दिन पहले कोर्ट के आदेश पर दुष्कर्म मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में बताया कि आरोपित ने इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती की। युवती का पति नौकरी पर बाहर गया हुआ था। युवती को अकेला देख आरोपित उसके घर में घुस गया और दुष्कर्म किया।
लाइनपार थानाध्यक्ष अमित आर्या ने बताया कि बुधवार सुबह पांच बजे रामनगर से गिरफ्तार कर लिया। दोपहर में उसे रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से लौटते समय एसआइ और सिपाही बाहर निकले तो आरोपित एक चबूतरे पर बैठ गया।
यह भी पढ़ें- दुष्कर्म और पिटाई से आहत थी किशोरी, फंदे से लटककर दे दी थी जान; मुकदमा दर्ज
अपने आप को निर्दोष बताते हुए चीखने लगा। इसी दौरान बटन तोड़कर गर्दन को खरोंचन लगा। सिपाही उसे काबू में करते हुए बटन छीन लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपित को गर्दन में मामूली खरोंच आई है। उसे जेल भेज दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।