दुष्कर्म के आरोपी ने जींस के बटन से गर्दन रेतने का किया प्रयास, कोर्ट परिसर में मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। न्यायालय में पेश करने के लिए लाए गए दुष्कर्म के आरोपित ने परिसर में सनसनी फैला दी। न्यायालय से निकलते समय अपनी जींस का बटन तोड़कर चीखते हुए गला रेतने लगा। पुलिस ने आनन-फानन में बटन छीन लिया। बटन से गले में खरोंचें आईं। पुलिस ने आरोपित को कड़ी सुरक्षा में भेज दिया है।

शहर के लाइनपार थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी राजू के विरुद्ध दो दिन पहले कोर्ट के आदेश पर दुष्कर्म मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में बताया कि आरोपित ने इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती की। युवती का पति नौकरी पर बाहर गया हुआ था। युवती को अकेला देख आरोपित उसके घर में घुस गया और दुष्कर्म किया।