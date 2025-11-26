दुष्कर्म और पिटाई से आहत थी किशोरी, फंदे से लटककर दे दी थी जान; मुकदमा दर्ज

संस, जागरण. खैरगढ़ (फिरोजाबाद)। किशोरी की घर के दूसरी मंजिल पर फंदे से लटककर आत्महत्या के मामले में गांव के ही एक युवक के विरुद्ध दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मंगलवार को किशोरी के पिता ने ग्रामीणों के साथ सीओ शिकोहाबाद से आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद रात में आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पीड़िता के पिता ने तहरीर दी है कि शनिवार को वह अपनी 16 वर्षीय बेटी और 14 वर्षीय बेटे को घर पर अकेला छोड़कर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रिश्तेदारी में आयोजित विवाह कार्यक्रम में शामिल होने टूंडला गए थे।

उसी समय रात आठ बजे बेटे ने फोन करके बेटी की मृत्यु की सूचना दी। परिवार के अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ घर पहुंचे। घटना की सूचना पुलिस को दी। लेकिन पुलिस चार घंटे देरी से आई। इसके बाद किशोरी के शव को फंदे से उतारा गया।

दूसरे दिन पोस्टमार्टम के बाद बेटी का अंतिम संस्कार करके बेटे से घटना के बारे में पूछा तो उसने बताया कि 22 सितंबर को शाम 7.30 बजे अन्दर किसी को बात करते सुना। इसके बाद प्लाट के अंदर गया तो गांव का शरद यादव बहन के साथ के साथ जबरदस्ती गलत काम कर रहा था। बहन और भाई ने मिलकर आरोपित का विरोध किया तो उसने मारपीट की और धमकाया कि जान से मार दूंगा।