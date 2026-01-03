Language
    पावर काॅरपोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना, 27 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने लिया बिजली बकाए में छूट का लाभ

    By Vimal Kumar Kulshrestha Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 12:46 PM (IST)

    फिरोजाबाद में विद्युत विभाग की एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना को उपभोक्ताओं का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। एक माह में 27 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने ऑनलाइ ...और पढ़ें

    जासं, फिरोजाबाद। एक मुश्त समाधान (ओटीएस) योजना में 25 प्रतिशत छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता काफी रुचि दिखा रहे हैं। विद्युत विभाग के रिकार्ड के अनुसार एक माह में 27 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने आनलाइन पंजीयन कराकर छूट का लाभ लिया है। प्रथम चरण की छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं के पास शनिवार शाम पांच बजे तक अंतिम मौका है।

    शुक्रवार को शाम तक विद्युत सब स्टेशनों पर पंजीयन कराने वाले उपभोक्ताओं की कतार लगी रही। प्रदेश सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एक दिसंबर से 28 फरवरी तक तीन चरणों में ओटीएस लागू की है। इसमें एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत तथा मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट दी गई।

    वहीं बिजली चोरी से जुड़े प्रकरण के निस्तारण में जुर्माना राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। सरकार की प्राथमिकता पर विद्युत विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी ओटीएस के प्रचार-प्रसार और अधिक से अधिक पंजीयन कराने के लिए निरंतर क्षेत्र में दौड़ रहे हैं। विद्युत कार्यालय के साथ गांव-गांव शिविर लगवाए जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक उपभोक्ता छूट का लाभ उठा सकें।

    एक्सईएन ग्रामीण अभिषेक सिंह ने बताया कि एक जनवरी तक ग्रामीण सर्किल में कुल 27,588 उपभोक्ताओं ने आनलाइन पंजीयन कराने के साथ बकाया बिल जमा कराया है। इससे विभाग को 35.43 करोड़ रुपए राजस्व मिला है। उन्होंने बताया कि चार जनवरी से आनलाइन पंजीयन कराने वाले उपभोक्ताओं को 20 प्रतिशत ही छूट मिल पाएगी।