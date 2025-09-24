UP Police Encounter: जंगल में फिरोजाबाद पुलिस की मुठभेड़, इनामी बदमाश पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। Firozabad Police Encounter: पुलिस मुठभेड़ में 10 हजार का इनामी गैंगस्टर संदीप उर्फ कुलदीप उर्फ चोवा घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। वह टापा खुर्द के जंगल में छिपा था। तभी पुलिस ने घेरेबंदी की। पुलिस को देखकर उसने फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया।

पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर गोली लगी और लहुलुहान होकर गिर पड़ा। तलाशी में उसके पास तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। उस पर चोरी, मारपीट और गैंग्स्टर समेत आधा दर्जन मामले दर्ज हैं।

पुलिस को जंगल में छिपे होने की मिली थी सूचना

थाना उत्तर पुलिस टीम को मंगलवार रात एक बजे सूचना मिली कि वांछित गैंगस्टर कुलदीप उर्फ चोवा निवासी चिरगंवा जलेसर, जिला एटा टापा खुर्द के जंगल में छिपा हुआ है और कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पर दबिश दी गई तो उसने ने पुलिस को देख फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया।