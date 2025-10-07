हाईवे पर गाय को बचाने के लिए ट्रक चालक ने लगाया ब्रेक, आपस में टकराए सात वाहन

फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में हाईवे पर एक गाय को बचाने की कोशिश में सात वाहन आपस में टकरा गए। बालाजी मंदिर के पास हुई इस घटना में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ लेकिन हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया और यातायात को सुचारू किया। अभी तक किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

संवाद सूत्र, शिकोहाबाद। हाईवे पर मंगलवार सुबह आठ बजे सामने आई गाय को बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने ब्रेक लगाए तो पीछे चल रहे सात वाहन एक के बाद एक आपस में टकरा गए। हादसा बालाजी मंदिर के पास हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गनीमत रही हादसे में किसी को चोट नहीं आई। दुर्घटना के बाद आवागमन प्रभावित हो गया। पुलिस ने क्रेन से दुर्घटना ग्रस्त वाहनों को हटवाया। जिससे आधे घंटे बाद आवागमन सुचारू हुआ। फिरोजाबाद से शिकोहाबाद की ओर आ रहे एक ट्रक के सामने गाय आ गई। चालक ने गाय को बचाने के लिए ब्रेक लगाया। इसके चलते पीछे चल रहे छह वाहन एक-दूसरे से टकरा गए। इसकी वजह से हाईवे पर एक लेन पर आवागमन प्रभावित हुआ।