    हाईवे पर गाय को बचाने के लिए ट्रक चालक ने लगाया ब्रेक, आपस में टकराए सात वाहन

    By nikunj yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 08:23 PM (IST)

    फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में हाईवे पर एक गाय को बचाने की कोशिश में सात वाहन आपस में टकरा गए। बालाजी मंदिर के पास हुई इस घटना में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ लेकिन हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया और यातायात को सुचारू किया। अभी तक किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

    हाईवे पर गाय बचाने के लिए ट्रक चालक के ब्रेक लगाते ही आपस में टकाराए वाहन।

    संवाद सूत्र, शिकोहाबाद। हाईवे पर मंगलवार सुबह आठ बजे सामने आई गाय को बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने ब्रेक लगाए तो पीछे चल रहे सात वाहन एक के बाद एक आपस में टकरा गए। हादसा बालाजी मंदिर के पास हुआ।

    गनीमत रही हादसे में किसी को चोट नहीं आई। दुर्घटना के बाद आवागमन प्रभावित हो गया। पुलिस ने क्रेन से दुर्घटना ग्रस्त वाहनों को हटवाया। जिससे आधे घंटे बाद आवागमन सुचारू हुआ।

    फिरोजाबाद से शिकोहाबाद की ओर आ रहे एक ट्रक के सामने गाय आ गई। चालक ने गाय को बचाने के लिए ब्रेक लगाया। इसके चलते पीछे चल रहे छह वाहन एक-दूसरे से टकरा गए। इसकी वजह से हाईवे पर एक लेन पर आवागमन प्रभावित हुआ।

    हादसे में एक कार सवार मामूली रूप से घायल हुआ। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया। इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि मामले में अभी तक किसी ने तहरीर नहीं दी है। सभी लाेग चले गए हैं।

