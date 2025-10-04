करवा चौथ से पहले इन चूड़ियों की बढ़ी तगड़ी डिमांड, व्यापारियों को मिल रहे बंपर ऑर्डर

नवरात्र के बाद फिरोजाबाद में करवा चौथ की तैयारी शुरू हो गई है जिससे कांच की चूड़ियों की मांग बढ़ गई है। महिलाओं ने सुहाग के सामान के साथ चूड़ियाँ खरीदना शुरू कर दिया है और व्यापारियों को यूपी समेत कई राज्यों से बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। इस बार करवा चौथ पर लाल चूड़ियों और विशेष कंगनों की अधिक मांग है।

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद । नवरात्र महोत्सव समापन के साथ अब बाजार पर करवा चौथ के लिए कांच की चूड़ियों का रंग चढ़ता जा रहा है। यह पर्व नजदीक आने के साथ महिलाओं ने सुहाग के सामान के साथ चूड़ी और कंगन की खरीदारी शुरू कर दी है।

इधर करवा चौथ के लिए कारोबारियों काे बंपर आर्डर भी मिले। यूपी सहित अन्य राज्यों से मिले आर्डर का माल भी तैयार कर भेजा जा चुका है। इस बार बंपर आर्डर मिलने कारोबारी भी खुश हैं। शहर में बनने वाली कांच की रंग-बिरंगी चूड़ियों की देशभर में मांग रहती है। कारखानों में कच्ची चूड़ी बनने के बाद घरों और गोदामों में सजावट का कार्य होता है। इसके बाद यह चूड़ियां पूरे देश में पहुंचती है। नवरात्र महोत्सव के साथ ही चूड़ी कारोबार में तेजी आना शुरू हो गई। करवा चौथ के साथ दीपावली और सहालग तक चूड़ियों का करोड़ों का कारोबार होता है। इसमें करवा चौथ पर लाल चूड़ियों की सबसे अधिक मांग रहती है।

चूड़ी कारोबारी अंशुल अग्रवाल का कहना है कि यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार पंजाब सहित अन्य प्रांतों से काफी अच्छे आर्डर मिले हैं। इसमें सबसे अधिक कांच के बेजोड़ कंगन और रेन ड्राप (वाटर कलर) वाली चूड़ियों की सभी राज्यों में सबसे अधिक मांग रही है। इस बार करवा चौथ के लिए कंगन और चूड़ियों पर लगने वाले स्टीकर, नग सहित अन्य कार्य मशीन के माध्यम से कराए गए हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है।