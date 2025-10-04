Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करवा चौथ से पहले इन चूड़ियों की बढ़ी तगड़ी डिमांड, व्यापारियों को मिल रहे बंपर ऑर्डर

    By Vimal Kumar Kulshrestha Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:46 PM (IST)

    नवरात्र के बाद फिरोजाबाद में करवा चौथ की तैयारी शुरू हो गई है जिससे कांच की चूड़ियों की मांग बढ़ गई है। महिलाओं ने सुहाग के सामान के साथ चूड़ियाँ खरीदना शुरू कर दिया है और व्यापारियों को यूपी समेत कई राज्यों से बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। इस बार करवा चौथ पर लाल चूड़ियों और विशेष कंगनों की अधिक मांग है।

    prefferd source google
    Hero Image
    कांच की चूड़ियों पर चढ़ा करवा चौथ का रंग, मिले बंपर आर्डर। जागरम

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद । नवरात्र महोत्सव समापन के साथ अब बाजार पर करवा चौथ के लिए कांच की चूड़ियों का रंग चढ़ता जा रहा है। यह पर्व नजदीक आने के साथ महिलाओं ने सुहाग के सामान के साथ चूड़ी और कंगन की खरीदारी शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इधर करवा चौथ के लिए कारोबारियों काे बंपर आर्डर भी मिले। यूपी सहित अन्य राज्यों से मिले आर्डर का माल भी तैयार कर भेजा जा चुका है। इस बार बंपर आर्डर मिलने कारोबारी भी खुश हैं।

    शहर में बनने वाली कांच की रंग-बिरंगी चूड़ियों की देशभर में मांग रहती है। कारखानों में कच्ची चूड़ी बनने के बाद घरों और गोदामों में सजावट का कार्य होता है। इसके बाद यह चूड़ियां पूरे देश में पहुंचती है। नवरात्र महोत्सव के साथ ही चूड़ी कारोबार में तेजी आना शुरू हो गई। करवा चौथ के साथ दीपावली और सहालग तक चूड़ियों का करोड़ों का कारोबार होता है। इसमें करवा चौथ पर लाल चूड़ियों की सबसे अधिक मांग रहती है।

    चूड़ी कारोबारी अंशुल अग्रवाल का कहना है कि यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार पंजाब सहित अन्य प्रांतों से काफी अच्छे आर्डर मिले हैं। इसमें सबसे अधिक कांच के बेजोड़ कंगन और रेन ड्राप (वाटर कलर) वाली चूड़ियों की सभी राज्यों में सबसे अधिक मांग रही है। इस बार करवा चौथ के लिए कंगन और चूड़ियों पर लगने वाले स्टीकर, नग सहित अन्य कार्य मशीन के माध्यम से कराए गए हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है।

    चूड़ी कारोबार पर एक नजर:

    75 - से अधिक चूड़ी कारखाने हैं

    1200 - दुकान

    2500 - गोदाम

    500 - करोड़ से अधिक कारोबार की उम्मीद।

    इन ब्रांडनेम की तैयार कराई गई चूड़ियां:

    करवा स्पेशल, सदा सुहागिन, हैप्पी करवा चौथ, पतिदेव, पायल, गुलाबो, प्लेटिनम, टनाटन, पेरिस ब्यूटी, ब्राजील, एडवांस आदि।

    - नवरात्र से चूड़ी कारोबार में काफी तेजी आई। करवा चौथ के लिए लाल चूड़ी और बेजोड़ कंगन के सभी राज्यों से काफी अच्छे आर्डर मिले हैं। यह सभी तैयार कर कारोबारियों को भेजा चुका है। दीपावली और सहालग पर भी सभी राज्यों से अच्छे आर्डर आने की उम्मीद है। - निशंक अग्रवाल, चूड़ी कारोबारी

    - करवा चौथ के लिए यूपी सहित अन्य राज्यों से अच्छे आर्डर मिले हैं। बाढ़ के कारण हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कारोबार प्रभावित हुआ है। वहां धीरे-धीरे वहां हालात सामान्य हो रहे हैं। इससे आने वाले त्योहार पर अच्छे आर्डर मिलने की काफी उम्मीद है। - आलिंद अग्रवाल, चूड़ी कारोबारी