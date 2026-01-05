Language
    कड़ाके की ठंड में भी जखई महाराज मेले में उमड़ी भक्तों की भीड़, रात से लगी कतार

    By Vimal Kumar Kulshrestha Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:07 AM (IST)

    शनिवार रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी।

    संवाद सहयोगी, एका। गांव पैंड़त में प्रसिद्ध जखई महाराज (जखैया) मेला में शनिवार 12 बजे से श्रद्धालुओं मंदिर में दर्शन को कतार लगी रही। कड़ाके की सर्दी होने के बाद भी रविवार दोपहर 12 बजे 500 से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। माघ माह में लगने वाले इस ऐतिहासिक मेले में दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं की मंदिर में भीड़ उमड़ी।

    जखई महाराज के दर्शन कर नारियल, प्रसाद चढ़ाकर मन्नतें मांगी

    रात 12 बजे से श्रद्धालुओं ने बड़े मंदिर में पहुंचकर जखई महाराज के दर्शन किए और नारियल, प्रसाद चढ़ाकर मन्नतें मांगी। इसके बाद छोटे मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा-अर्चना की। इस दौरान कई श्रद्धालुओं ने बच्चों का मुंडन संस्कार भी कराया। पूरे मेला परिसर में जखई महाराज के जयकारे गूंजते रहे।

    पुलिस फोर्स के साथ स्वयं सेवकों ने श्रद्धालुओं को दर्शन कराने में सहयोग किया। मेले में दुकानों और झूलों पर भी बच्चों और महिलाओं भीड़भाड़ रही। ग्राम प्रधान भंवर पाल सिंह ने बताया कि गलन भरी ठंड होने के कारण कल की अपेक्षा रविवार को कम श्रद्धालु आए हैं।