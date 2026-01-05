कड़ाके की ठंड में भी जखई महाराज मेले में उमड़ी भक्तों की भीड़, रात से लगी कतार

संवाद सहयोगी, एका। गांव पैंड़त में प्रसिद्ध जखई महाराज (जखैया) मेला में शनिवार 12 बजे से श्रद्धालुओं मंदिर में दर्शन को कतार लगी रही। कड़ाके की सर्दी होने के बाद भी रविवार दोपहर 12 बजे 500 से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। माघ माह में लगने वाले इस ऐतिहासिक मेले में दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं की मंदिर में भीड़ उमड़ी।

जखई महाराज के दर्शन कर नारियल, प्रसाद चढ़ाकर मन्नतें मांगी रात 12 बजे से श्रद्धालुओं ने बड़े मंदिर में पहुंचकर जखई महाराज के दर्शन किए और नारियल, प्रसाद चढ़ाकर मन्नतें मांगी। इसके बाद छोटे मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा-अर्चना की। इस दौरान कई श्रद्धालुओं ने बच्चों का मुंडन संस्कार भी कराया। पूरे मेला परिसर में जखई महाराज के जयकारे गूंजते रहे।