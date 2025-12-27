कोहरे में गड़बड़ा गई ट्रेनों की टाइमिंग, नौ घंटे तक देरी से चल रहीं; तेजस एक्सप्रेस सहित चार को करना पड़ा रद

संस, जागरण. टूंडला (फिरोजाबाद)। कोहरे के चलते ट्रेनें अपने निर्धारित समय से नहीं चल पा रही हैं। रेल प्रशासन ने देरी से चलने वाली तेजस एक्सप्रेस सहित चार ट्रेनों को शनिवार को रद कर दिया। वहीं, अन्य ट्रेनें अपने निर्धारित समय से दो से लेकर नौ घंटे की देरी से चल रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेल प्रशासन ने देरी से चल रहीं अप की आगरा-फोर्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस व डाउन की लखनऊ-आगरा फोर्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस को रद कर दिया। वहीं, दिल्ली व आगरा की ओर जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस छह घंटे, अवध एक्सप्रेस नौ घंटे, मरुधर एक्सप्रेस साढ़े चार घंटे, मगध एक्सप्रेस छह घंटे, गोमती एक्सप्रेस साढ़े चार घंटे, अजीमाबाद एक्सप्रेस साढ़े पांच घंटे, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पांच घंटे लेट रही।

नीलांचल एक्सप्रेस साढ़े तीन घंटे, कालिंदी एक्सप्रेस ढाई घंटे, आगरा कैंट वंदेभारत एक्सप्रेस दो घंटे, ऊंचाहार एक्सप्रेस ढाई घंटे, फरक्का एक्सप्रेस साढ़े तीन घंटे व कानपुर की ओर जाने वाली फरक्का एक्सप्रेस सात घंटे, कालिंदी एक्सप्रेस चार घंटे, ब्रह्मपुत्र मेल पांच घंटे, बनारस वंदेभारत एक्सप्रेस साढ़े तीन घंटे तक लेट थी।