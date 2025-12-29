कोहरे के चलते चरमरा गया रेलवे का टाइम टेबल, तीन से लेकर 12 घंटे तक की देरी से चलीं ट्रेनें; तीन रद
कोहरे के कारण टूंडला में ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। सोमवार को दर्जनों ट्रेनें 3 से 12 घंटे देरी से चलीं, जिससे यात्रियों को कड़ाके की ठ ...और पढ़ें
संस, जागरण. टूंडला। कोहरे के चलते ट्रेनें के देरी से चलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को भी दर्जनों ट्रेनें तीन से लेकर 12 घंटे तक की देरी से चलीं। जिसके चलते यात्रियों को सर्दी में परेशानी उठानी पड़ी। तीन ट्रेनों को रद कर दिया गया।
सोमवार को अप लाइन की ब्रह्मपुत्र मेल, आनंद विहार टर्मिनल साप्ताहिक, फरक्का, नंदन-कानन, पूर्वा, अवध, मरूधर, गरीबरथ, मगध, नेताजी, स्वर्ण शताब्दी, वंदेभारत, ऊंचाहार, संगम, वैशाली, तेजस, गोमती व डाउन लाइन की वंदेभारत, स्वर्ण शताब्दी, ऊंचाहार एक्सप्रेस, फरक्का, कालिंदी, ब्रह्मपुत्र मेल, नेताजी, मुरी, नीलांचल, नार्थ-ईस्ट, सीमांचल, महानंदा, गोमती, तेजस एक्सप्रेस तीन घंटे से लेकर 12 घंटे तक की देरी से चलीं।
जिससे यात्रियों को सर्दी में स्टेशन पर बैठकर ट्रेनों का इंतजार करना पड़ा। वहीं, देरी से चलने वाली अप की नार्थईस्ट व डाउन की महानंदा और सूबेदारगंज सुपरफास्ट को रद कर दिया गया। इधर प्लेटफार्म पर बैठे यात्रियों की ठंड और इंतजार करते करते हालत खराब हो रही थी। रेलवे ने अपील की है कि घर से ट्रेन की स्थिति पता कर के ही निकलें।
