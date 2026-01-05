चचेरी साली को होटल के कमरे में ले गया पति, तभी पहुंच गई भाई के साथ पत्नी; जमकर हुआ हंगामा
फिरोजाबाद के टूंडला स्थित एक होटल में पति को अपनी पत्नी की चचेरी बहन और एक अन्य युवती के साथ रंगरेलियां मनाते पकड़ा गया। पत्नी अपने भाई के साथ मौके पर ...और पढ़ें
संस, जागरण. टूंडला (फिरोजाबाद)। उसायनी स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर के समीप संचालित एक होटल में सोमवार को पति दो युवतियों के साथ रंगरेलियां मना रहा था। तभी भाई को साथ लेकर पहुंची पत्नी ने हंगामा शुरू कर दिया। मौका पाकर पति भाग निकला, पत्नी और दोनों युवतियों के बीच जमकर हाथापाई हुई। एक युवती पत्नी की चचेरी बहन है।
मामला सोमवार दोपहर ढाई बजे का है। फिरोजाबाद के टापा कला निवासी एक विवाहिता अपने भाई के साथ होटल पर पहुंच गई। जहां पति के अंदर होने पर पत्नी ने हंगामा शुरू कर दिया। पत्नी की आवाज सुनकर पति मौका पाकर वहां से भाग निकला। जबकि उसके पीछे आ रहीं दो युवतियों को पत्नी ने पकड़ लिया। पत्नी ने उनके साथ हाथापाई कर दी। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
पत्नी का कहना था कि पति उसकी चचेरी बहन और उसकी एक सहेली के साथ होटल के कमरे में था। विवाहिता ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। उसका कहना था कि चचेरी बहन के चक्कर में उसका पति उससे दूरियां बना रहा है। हालांकि लोगों के हस्तक्षेप के बाद दोनों युवतियां भी मौका पाकर आटो में बैठकर वहां से निकल गईं।
पत्नी बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। भाई उसे अपने साथ ले गया। राजा का ताल चौकी प्रभारी शैलेंद्र शर्मा का कहना है कि उनके पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।