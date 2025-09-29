टॉप-10 की लिस्ट का गैंगस्टर और वांछित हिस्ट्रीशीटर मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी फिरोजाबाद पुलिस की गोली
फिरोजाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ दुगमई नहर के पास हुई जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। तलाशी में उसके पास से तमंचा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई। बदमाश पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह जिले के टॉप-10 अपराधियों में शामिल है।
जागरण टीम, फिरोजाबाद। गैंगस्टर के मामले में वांछित हिस्ट्रीशीटर बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा है। पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। उसे रविवार रात दुगमई नहर के पास चेकिंग के लिए रोका गया तो उसने फायरिंग कर दी। पुलिस की फायरिंग में उसे गोली लगी और गिर पड़ा।
सूरजपुर दुगमई नहर के पास चेकिंग के दौरान रविवार रात 11 बजे की घेरेबंदी
एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश जिले के टॉप-10 सक्रिय अपराधियों में शामिल है। पुलिस उसे गैंगस्टर एक्ट के मामले में तलाश रही थी। सिरसागंज पुलिस थानाध्यक्ष वैभव सिंह के नेतृत्व में रविवार रात 11 बजे सूरजपुर दुगमई नहर के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान नगला खंगर की तरफ से एक बाइक आती हुई दिखाई दी।
आरोपित पर विभिन्न थानों में दर्ज हैं जानलेवा हमला, लूट समेत 20 मुकदमे
इस पर बाइक सवार को रोका गया तो उसने बाइक मोड़कर भागने के प्रयास में गिर पड़ा। पुलिस उसकी तरफ बढ़ी तो फायरिंग कर दी। पुलिस की फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और गिर पड़ा। तलाशी में उसके पास से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है।
पूछताछ में पता चला कि पकड़ा गया बदमाश मुखिया निवासी गिहार कॉलोनी, सिरसागंज है। पकड़े गए बदमाश पर जिले के विभिन्न थानों में गैंगस्टर, जानलेवा हमला, छिनैती, चोरी समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है।
