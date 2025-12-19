'सावित्री' बनीं भारती ने 'पति के जीवन' को HC से कराए आदेश, इस वजह से नहीं दे पा रही थी लिवर

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। लिवर कैंसर से पीड़ित पति का जीवन बचाने के लिए ऊलाऊ खेड़ा गांव की भारती सावित्री बन गईं। लिवर दान देने में स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन रोड़ा बनीं तो हाई कोर्ट पहुंच गईं। कोर्ट ने उनकी बात को समझा और लिवर ट्रांसप्लांट को आदेश जारी कर दिए। बुधवार को 15 घंटे चली सर्जरी के बाद उन्होंने अपने लिवर का एक हिस्सा पति को दान कर दिया।

पूर्व ग्राम प्रधान विजय यादव के छोटे भाई राजकुमार उर्फ रिंकू टूंडला स्थित निजी ट्रामा सेंटर में काम करते हैं। पांच मार्च 2024 को रिंकू की शादी नगला नैन सुख, जलेसर रोड निवासी भारती के साथ हुई। शादी के बाद उनकी जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। अचानक रिंकू की तबीयत बिगड़ गई।

जांच में पता चला कि उन्हें लिवर कैंसर है। यह सुनते ही पूरा परिवार परेशान हो गया। रिंकू को उपचार के लिए उनके भाई विजय दिल्ली में एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में ले गए। जांच के बाद चिकित्सक ने लिवर ट्रांस प्लाट की सलाह दी। सभी पांच भाई-बहनों ने जांच कराई, लेकिन वे उपयुक्त नहीं पाए गए।

इसके बाद भारती ने जांच कराई तो वह उपयुक्त पाई गईं, लेकिन उनकी शादी के एक ही वर्ष हुए थे। ऐसे में लिवर दान के लिए स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन रोड़ा बन गई। नियम के अनुसार शादी के तीन वर्ष होना जरूरी है। इस मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कमेटी बैठी लेकिन भारती को लिवर दान करने से मना कर दिया गया।