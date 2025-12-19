'सावित्री' बनीं भारती ने 'पति के जीवन' को HC से कराए आदेश, इस वजह से नहीं दे पा रही थी लिवर
फिरोजाबाद की भारती 'सावित्री' बनकर उभरीं, जिन्होंने अपने पति के जीवन को बचाने के लिए हाईकोर्ट से आदेश कराए। वह लिवर देने में असमर्थ थीं, जिसके चलते उन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। लिवर कैंसर से पीड़ित पति का जीवन बचाने के लिए ऊलाऊ खेड़ा गांव की भारती सावित्री बन गईं। लिवर दान देने में स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन रोड़ा बनीं तो हाई कोर्ट पहुंच गईं। कोर्ट ने उनकी बात को समझा और लिवर ट्रांसप्लांट को आदेश जारी कर दिए। बुधवार को 15 घंटे चली सर्जरी के बाद उन्होंने अपने लिवर का एक हिस्सा पति को दान कर दिया।
पूर्व ग्राम प्रधान विजय यादव के छोटे भाई राजकुमार उर्फ रिंकू टूंडला स्थित निजी ट्रामा सेंटर में काम करते हैं। पांच मार्च 2024 को रिंकू की शादी नगला नैन सुख, जलेसर रोड निवासी भारती के साथ हुई। शादी के बाद उनकी जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। अचानक रिंकू की तबीयत बिगड़ गई।
जांच में पता चला कि उन्हें लिवर कैंसर है। यह सुनते ही पूरा परिवार परेशान हो गया। रिंकू को उपचार के लिए उनके भाई विजय दिल्ली में एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में ले गए। जांच के बाद चिकित्सक ने लिवर ट्रांस प्लाट की सलाह दी। सभी पांच भाई-बहनों ने जांच कराई, लेकिन वे उपयुक्त नहीं पाए गए।
इसके बाद भारती ने जांच कराई तो वह उपयुक्त पाई गईं, लेकिन उनकी शादी के एक ही वर्ष हुए थे। ऐसे में लिवर दान के लिए स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन रोड़ा बन गई। नियम के अनुसार शादी के तीन वर्ष होना जरूरी है। इस मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कमेटी बैठी लेकिन भारती को लिवर दान करने से मना कर दिया गया।
पति को लिवर डोनेट करने के बाद अस्पताल में भर्ती भारती : स्वजन द्वारा उपलब्ध
भारती ने इसके बाद भी हार नहीं मानी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 20 नवंबर को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए भारती को पति को लिवर डोनेट करने के आदेश दिए। इसके बाद बुधवार को 15 घंटे की सर्जरी के बाद भारती ने पति को लिवर दान किया।
यह भी पढ़ें- नहाते समय Gas Geyser में लगा सिलिंडर फटा, बुरी तरह झुलसे युवक की हालत गंभीर
भारती का कहना है कि पति की जान बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हैं। भारती के इस कदम से हर कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है। ग्रामीण उन्हें सावित्री का रूप बता रहे हैं। वहीं विजय यादव का कहना है कि भारती उनके परिवार में देवी के रूप में शामिल हुई हैं। पति की जान बचाने के लिए अपने जीवन की परवाह नहीं की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।