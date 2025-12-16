नहाते समय Gas Geyser में लगा सिलिंडर फटा, बुरी तरह झुलसे युवक की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। रामगढ़ के सरजीवन नगर मुहल्ले में मंगलवार दोपहर नहाते समय गैस गीजर का सिलिंडर फटने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। स्वजन ने देखा तो आनन-फानन में उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे आगरा रेफर कर दिया गया।

सरजीवननगर निवासी जयप्रकाश फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण में कर्मचारी हैं। उनका बेटा 30 वर्षीय आशीष कारखाने में काम करता है। दोपहर एक बजे वह नहाने के लिए बाथरूम में गया। वह गैस गीजर से पानी गर्म कर रहा था। अचानक सिलिंडर फट गया। इससे आशीष गंभीर रूप से झुलस गया।

दूसरी मंजिल से पत्नी ने धमाके की आवाज सुनी तो भागकर बाथरूम में पहुंची। अंदर बाथरूम में पति को गंभीर रूप से झुलसे देख चीख पड़ी। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग जुट गए। आनन-फानन में उसे सरकारी ट्रामा सेंटर लाया गया। वहां से आगरा लेकर कर दिया गया।

पिता जय प्रकाश ने बताया कि बेटे की हालत गंभीर है। गैस गीजर से झुलसने की घटना पहले भी हो चुकी हैं। रविवार को एक शिक्षिका भी गीजर से झुलस गई थी। इंस्पेक्टर संजीव दुबे ने बताया कि युवक स्वजन उसे उपचार के लिए आगरा ले गए हैं। घर पर कोई नहीं मिला।

गैस गीजर के खतरे आक्सीजन की कमी होने से कार्बन डाई आक्साइड व कार्बन मोनोआक्साइड गैस बनती, जिससे दम घुटने का खतरा रहता है। चक्कर आ सकते हैं और बेहोशी हो सकती है।

पानी अधिक गरम होने पर त्वचा झुलस सकती है। बच्चों और बुजुर्गों को सेकंड या थर्ड डिग्री बर्न हो सकता है।

सिलेंडर के पास होने या रिसाव होने पर आग लगने या विस्फोट का खतरा होता है।