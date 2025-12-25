यूपी के एक और जिले को मिलने वाला है फोर लेन रोड, 99.23 करोड़ से बनेगी 17.5 किमी लंबी सड़क; सरकार ने पहली किश्त कर दी जारी
संस, जागरण. टूंडला (फिरोजाबाद)। आने वाले समय में एटा रोड पर वाहन तेजी से फर्राटे भरते नजर आएंगे। प्रदेश सरकार ने इसे फोरलेन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही 19.84 करोड़ की धनराशि आवंटित कर दी है। सड़क चौड़ी होने से जहां टूंडला से एटा की दूरी कम समय में तय होगी। वहीं दुर्घटनाएं भी घटेंगीं।
17.50 किमी लंबे एटा रोड पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिससे यहां अक्सर जाम लगता है और दुर्घटनाएं भी होती हैं। क्षेत्रीयजन लंबे समय से इसके चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे। विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर ने बताया कि वह से फोरलेन कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। कई बार प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया।
पिछली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले। इसके बाद शासन ने मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने के लिए 99.23 करोड़ रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रदेश सरकार के अनु सचिव अभय प्रताप सिंह ने इस संबंध में जो पत्र जारी किया है। उसके अनुसार कार्य 18 माह में पूरा होना है। पांच वर्ष तक सड़क की देखरेख भी संबंधित विभाग को करनी होगी।
