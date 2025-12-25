यूपी के एक और जिले को मिलने वाला है फोर लेन रोड, 99.23 करोड़ से बनेगी 17.5 किमी लंबी सड़क; सरकार ने पहली किश्त कर दी जारी

संस, जागरण. टूंडला (फिरोजाबाद)। आने वाले समय में एटा रोड पर वाहन तेजी से फर्राटे भरते नजर आएंगे। प्रदेश सरकार ने इसे फोरलेन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही 19.84 करोड़ की धनराशि आवंटित कर दी है। सड़क चौड़ी होने से जहां टूंडला से एटा की दूरी कम समय में तय होगी। वहीं दुर्घटनाएं भी घटेंगीं।

17.50 किमी लंबे एटा रोड पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिससे यहां अक्सर जाम लगता है और दुर्घटनाएं भी होती हैं। क्षेत्रीयजन लंबे समय से इसके चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे। विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर ने बताया कि वह से फोरलेन कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। कई बार प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया।