खुशखबरी! फिरोजाबाद में बनेगा दूसरा सीएम कंपोजिट विद्यालय, मिलेगी डिजिटल एजुकेशन की सुविधा

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। जिले में एक और मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय सिरसागंज क्षेत्र के गांव करेहरा में खोला जाएगा। इसके लिए 25 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी गई है।

प्री-प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक की कक्षा वाले इस स्कूल में विभिन्न वर्गों की 30 से अधिक कक्षाएं होंगी। डिजिटल एजुकेशन एवं डिजिटल लर्निंग के भी संसाधन उपलब्ध होंगे। पांच एकड़ में इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा।

पहले सीएम कंपोजिट स्कूल का निर्माण जसराना तहसील में एका ब्लॉक के कुलखड़ीत में कराया जा रहा है। वहां कार्य की शुरुआत फरवरी में हुई थी। दूसरे का निर्माण करेहरा में होगा। बीएसए आशीष कुमार पांडेय ने बताया कि पांच एकड़ में बनने वाले इस स्कूल निर्माण के लिए शासन ने पहली किस्त की 50 प्रतिशत धनराशि आवंटित की है।