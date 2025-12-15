खुशखबरी! फिरोजाबाद में बनेगा दूसरा सीएम कंपोजिट विद्यालय, मिलेगी डिजिटल एजुकेशन की सुविधा
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। जिले में एक और मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय सिरसागंज क्षेत्र के गांव करेहरा में खोला जाएगा। इसके लिए 25 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी गई है।
प्री-प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक की कक्षा वाले इस स्कूल में विभिन्न वर्गों की 30 से अधिक कक्षाएं होंगी। डिजिटल एजुकेशन एवं डिजिटल लर्निंग के भी संसाधन उपलब्ध होंगे। पांच एकड़ में इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा।
पहले सीएम कंपोजिट स्कूल का निर्माण जसराना तहसील में एका ब्लॉक के कुलखड़ीत में कराया जा रहा है। वहां कार्य की शुरुआत फरवरी में हुई थी। दूसरे का निर्माण करेहरा में होगा। बीएसए आशीष कुमार पांडेय ने बताया कि पांच एकड़ में बनने वाले इस स्कूल निर्माण के लिए शासन ने पहली किस्त की 50 प्रतिशत धनराशि आवंटित की है।
स्कूल में 2500 विद्यार्थियों की क्षमता होगी। इसे आधुनिक एवं तकनीकी आधार पर बनवाया जाएगा। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं समेत पुस्तकालय की भी व्यवस्था रहेगी।
निर्माण के लिए स्थान चयन कर लिया गया है। प्राथमिक स्कूल करेहरा को ही अपग्रेड किया जाएगा। यहां परिसर में मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। अगले शैक्षिक सत्र तक उसे तैयार कराने की योजना है।
ये होंगी सुविधाएं
हास्टल, बाल वाटिका, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट होगा। मेस के साथ-साथ डाइनिंग हाल भी होंगे। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों और समसामयिक विषयों की पुस्तकों के साथ साथ दैनिक समाचार पत्रों को उपलब्ध कराया जाएगा।
