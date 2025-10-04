Language
    यूपी के इस जिले में 24 करोड़ की लागत से बनेगा विशाल गो संरक्षण केंद्र, जगह हो गया चिह्नित

    By Kartikey Nath Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:40 PM (IST)

    फिरोजाबाद के बसई मुहम्मदपुर में जिले का सबसे बड़ा गोसंरक्षण केंद्र बनेगा जहाँ 5000 बेसहारा गोवंशों की देखभाल होगी। इसके अतिरिक्त हर ब्लॉक में एक-एक वृहद गोसंरक्षण केंद्र बनाने की योजना है। वर्तमान में सड़कों पर गोवंश घूमने से हादसे होते हैं जिसे रोकने के लिए नगर निगम सोफीपुर में 24 करोड़ की लागत से गोशाला बनवाएगा। पशुपालन विभाग भी गोसंरक्षण केंद्र बनवाएगा।

    सोफीपुर में बनेगा जिले का सबसे बड़ा गोसंरक्षण केंद्र।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। बसई मुहम्मदपुर क्षेत्र में जिले का सबसे बड़ा गोसंरक्षण केंद्र बनेगा। वहां पांच हजार बेसहारा गोवंशी को रख कर देखभाल करने की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा हर ब्लाक क्षेत्र में एक-एक वृहद गोसंरक्षण केंद्र बनाने की योजना है। इन योजनाओं के पूरा होने के बाद सड़कों पर गोवंशी के छुट्टा घूमने की आशंका काफी कम हो जाएगी।

    अभी टूंडला से लेकर सिरसागंज तक हाईवे पर जगह-जगह गोवंशी घूमते दिखते हैं। मंडी समिति के आसपास, बसई मुहम्मदपुर और अन्य स्थानों पर भी यही स्थिति रहती है। उनकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अनेक घायल हैं।

    नगर निगम और पशुपालन विभाग द्वारा गोसंरक्षण के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं। नगर निगम प्रशासन करीब 24 करोड़ की लागत से जिले का सबसे बड़ा गोसंरक्षण केंद्र बनवाएगा।

    इसके लिए सोफीपुर में जगह चिह्नित कर ली गई है। इस केंद्र में गोवंशी को रखने के साथ ही टैगिंग और उपचार की व्यवस्था भी रहेगी। नगर निगम प्रशासन जल्द काम शुरू कराएगा।

    वहीं पशुपालन विभाग की हर ब्लाक क्षेत्र में एक-एक वृहद गोसंरक्षण केंद्र बनाने की योजना है। अभी केवल मदावली, उसायनी, कारीखेड़ा में ही इस तरह के केंद्र हैं। अभी जिले में सबसे बड़ा गोसंरक्षण केंद्र मदावली में है, वहां 460 पशुओं के रखने की क्षमता है।

    इसके बाद सांती में निर्माणाधीन वृहद गोसंरक्षण केंद्र की बारी है। निर्माण कार्य पूरा हो गया है, लेकिन पशुपालन विभाग ने टेकओवर नहीं किया है। यहां 300 पशुओं को रखने की क्षमता है। अन्य ब्लाक क्षेत्राें में भी गोसंरक्षण केंद्र बनवाए जाएंगे। उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. आनंद कुमार ने बताया कि केंद्रों का निर्माण कार्य विभाग जल्द शुरू कराएगा।

    एक नजर में गोशालाएं और उनकी क्षमता

    • 70- गोशालाएं
    • 12, हजार गोवंशी को रखने की क्षमता
    • 12,600, गोवंशी संरक्षित हैं इनमें