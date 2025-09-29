प्रेम प्रसंग में रिटायर्ड सीडीओ की बेटी ने दी जान, फिरोजाबाद पुलिस ने प्रेमी पर दर्ज की एफआईआर
थाना उत्तर क्षेत्र के बोधाश्रम रोड टापा कलां में कक्षा 11 की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दी। मृतका की बहन ने दूसरे मोहल्ले में रहने वाले प्रेमी पर शादी का दबाव बनाने और उसकी मां द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। घटना से पहले आरोपी की मां ने घर आकर गाली-गलौज भी की थी जिसके कारण युवती ने यह कदम उठाया।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। थाना उत्तर क्षेत्र के बोधाश्रम रोड टापा कला में सोमवार देर रात एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह कक्षा 11 की छात्रा थी। उसके पिता सीडीओ के पद से रिटायर्ड थे। उनकी 2019 में बीमारी से मृत्यु हो गई थी।
मृतका की छोटी बहन ने 800 मीटर दूर दूसरे मोहल्ले में रहने वाले युवक पर शादी का दबाव बनाने और युवक की मां द्वारा प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि घटना से कुछ घंटे पहले आरोपित की मां ने घर पर आकर गालीगलौज की थी।
