Meta Alert पर 10 मिनट में पहुंची पुलिस, फिरोजाबाद में बचाई फाइनेंसकर्मी की जान

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। मेटा अलर्ट की सूचना पर 10 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचकर रामगढ़ पुलिस ने एक फाइनेंसकर्मी को आत्महत्या से बचा लिया। घटना सोमवार रात पौने 12 बजे की है। फाइनेंसकर्मी ने इंटरनेट मीडिया पर आत्महत्या की बात पोस्ट की। यह देखते ही मेटा अलर्ट ने पुलिस मुख्यालय को सूचित किया। जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। रामगढ़ थानाक्षेत्र निवासी 22 वर्षीय युवक फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता है। उसने सोमवार रात पौने 12 बजे इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट डाली। उसने कपूर की गोली खाने की वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा था कि देखते हैं कल सुबह तक ज़िंदा रहा तो, भगवान के भरोसे खा तो लिया बस मरने का इंतज़ार है। यह पोस्ट होते ही मेटा कंपनी ने मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित मीडिया सेंटर को ई-मेल के ज़रिए अलर्ट किया।

इस पर पुलिस मुख्यालय से रामगढ़ पुलिस को सूचना दी गई। इस इंस्पेक्टर संजीव दुबे फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पीड़ित युवक अवसाद की स्थिति में खुद के सीने पर मुक्के मार रहा था और उलटी कर रहा था।