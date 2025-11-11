Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Meta Alert पर 10 मिनट में पहुंची पुलिस, फिरोजाबाद में बचाई फाइनेंसकर्मी की जान

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:18 PM (IST)

    फिरोजाबाद में रामगढ़ पुलिस ने मेटा अलर्ट मिलने पर तत्परता दिखाते हुए एक फाइनेंसकर्मी की जान बचाई। युवक ने सोशल मीडिया पर आत्महत्या की पोस्ट डाली थी, जिसमें उसने क़र्ज़ से परेशान होकर कपूर की गोली खाने की बात कही थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे अस्पताल पहुंचाया और उसकी काउंसिलिंग की।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक फोटो।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। मेटा अलर्ट की सूचना पर 10 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचकर रामगढ़ पुलिस ने एक फाइनेंसकर्मी को आत्महत्या से बचा लिया। घटना सोमवार रात पौने 12 बजे की है।

    फाइनेंसकर्मी ने इंटरनेट मीडिया पर आत्महत्या की बात पोस्ट की। यह देखते ही मेटा अलर्ट ने पुलिस मुख्यालय को सूचित किया। जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की।

    रामगढ़ थानाक्षेत्र निवासी 22 वर्षीय युवक फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता है। उसने सोमवार रात पौने 12 बजे इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट डाली।

    उसने कपूर की गोली खाने की वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा था कि देखते हैं कल सुबह तक ज़िंदा रहा तो, भगवान के भरोसे खा तो लिया बस मरने का इंतज़ार है। यह पोस्ट होते ही मेटा कंपनी ने मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित मीडिया सेंटर को ई-मेल के ज़रिए अलर्ट किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस पर पुलिस मुख्यालय से रामगढ़ पुलिस को सूचना दी गई। इस इंस्पेक्टर संजीव दुबे फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पीड़ित युवक अवसाद की स्थिति में खुद के सीने पर मुक्के मार रहा था और उलटी कर रहा था।

    पुलिसकर्मियों ने स्वजन की मदद से उसे पास के निजी अस्पताल पहुंचाया। उपचार के बाद युवक की हालत में सुधार हुआ। पूछताछ में उसने बताया कि एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है।

    उसने कंपनी से पैसा क़र्ज़ के रूप में लिया, लेकिन जमा नहीं कर पा रहा है। कंपनी पैसा वापसी का दबाव बना रही है। इसी से परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास किया था। इंस्पेक्टर संजीव दुबे ने पीड़ित की काउंसिलिंग की।

    इस पर युवक ने भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि मुख्यालय की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। जिससे उसकी जान बच सकी।

    यह भी पढ़ें- Delhi Blast के बाद ताजमहल में भी हाई अलर्ट, बंद होने के बाद खंगाला चप्पा-चप्पा