    आगरा कानपुर हाईवे पर कारों से दिखा रहे थे स्टंट, फिरोजाबाद पुलिस ने सिखाया सबक; आठ युवक गिरफ्तार

    By Puneet Kumar Rawat Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 09:23 PM (IST)

    फिरोजाबाद पुलिस ने आगरा-कानपुर हाईवे पर टूंडला के पास कारों से स्टंट कर रहे आठ युवकों को गिरफ्तार किया है। सोमवार दोपहर 12 बजे जरौली कलां कट के समीप इ ...और पढ़ें

    फिरोजाबाद में स्टंट करने के आरोप में गिरफ्तार युवक।

    संस, जागरण. टूंडला। आगरा कानपुर हाईवे पर टूंडला में स्टंटबाजी कर सोमवार दोपहर दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले आठ युवकों को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। दो कारें भी सीज की हैं।

    मामला दोपहर 12 बजे का है। पुलिस हाईवे पर गश्त कर रही थी। तभी कुछ कार सवार जरौली कलां कट के समीप स्टंट करते दिखाई दिए। जिससे वहां से गुजर रहे अन्य वाहन चालक दहशत में आ गए। स्टंटबाजों की घेराबंदी कर दो कार व आठ युवकों को हिरासत में ले लिया।

    इनके नाम विनायक उर्फ ईशू निवासी गांव नागऊ, मनोज उर्फ हैंडन व पंकज, निवासी गांव अलीनगर कैंजरा, मोहित निवासी गांव शंकरपुर, अभिषेक, यशू व आशीष निवासी सुहागनगर थाना दक्षिण, निखिल निवासी नंगला गुलाल थाना नंगला खंगर बताए हैं। इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि आरोपितों से बरामद दो कारों को सीज करने के साथ ही सभी के विरुद्ध शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की गई है।