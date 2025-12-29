आगरा कानपुर हाईवे पर कारों से दिखा रहे थे स्टंट, फिरोजाबाद पुलिस ने सिखाया सबक; आठ युवक गिरफ्तार

संस, जागरण. टूंडला। आगरा कानपुर हाईवे पर टूंडला में स्टंटबाजी कर सोमवार दोपहर दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले आठ युवकों को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। दो कारें भी सीज की हैं।

मामला दोपहर 12 बजे का है। पुलिस हाईवे पर गश्त कर रही थी। तभी कुछ कार सवार जरौली कलां कट के समीप स्टंट करते दिखाई दिए। जिससे वहां से गुजर रहे अन्य वाहन चालक दहशत में आ गए। स्टंटबाजों की घेराबंदी कर दो कार व आठ युवकों को हिरासत में ले लिया।